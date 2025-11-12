Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую резиденцию только тех лидеров, с кем у него сложились особенно доверительные отношения, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя приглашение президентом России Владимиром Путиным коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру Песков отметил, что это знак особых отношений между лидерами, передает РИА «Новости».
«Конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские», – сказал он.
Песков уточнил, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть.
«Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества», – добавил Песков.
Визит Токаева в Москву начался во вторник, 11 ноября, и завершился в среду переговорами в Кремле.
