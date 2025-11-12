Японский кабмин оценил перспективы введения новых антироссийских санкций

Tекст: Катерина Туманова

«Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая, что эффективно для установления справедливого и прочного мира на Украине, а также что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии. При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7», – передает ТАСС слова Минору Кихара.

Относительно влияния возможного запрета Британии на страхование перевозок российского СПГ на проект «Сахалин-2», Кихара отметил осведомленность Токио о публикациях в СМИ, но воздержался от комментариев.

Японские Mitsui и Mitsubishi владеют долями в «Сахалине-2», обеспечивая Японии около 9% импорта СПГ. Японские СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сообщила, что Токио не сможет отказаться от поставок СПГ из России, и попросила отнестись к этому с пониманием.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял об ожиданиях США, что Япония откажется от импорта российских энергоресурсов.

После начала спецоперации на Украине японское правительство ввело несколько пакетов санкций против России. Посол России в Японии Николай Ноздрев заявлял, что Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от «конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании», запущенной Западом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД в июле предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России. В своей программной речи новый премьер Японии Санаэ Такаити в октябре обошла стороной тему поддержки Киева и продолжения санкционного давления на Россию. Москва заявила, что не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа. Россия бессрочно запретила въезд в страну представителю МИД Японии.