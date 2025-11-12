В Митино после взрыва в Подмосковье нашли пачку денег с георгиевской лентой

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал 360, инцидент произошел вскоре после взрыва в Красногорске, где ребенок пострадал из-за предмета, замаскированного под подарочную упаковку с купюрой. После находки на место прибыли саперы для проверки.

Сотрудники проверили обнаруженный предмет и не нашли никаких подозрительных элементов. Как выяснилось, внутри были банкноты из банка приколов, которые были аккуратно перевязаны георгиевской лентой.

Источник телеканала сообщил, что неизвестные могли воспользоваться возникшей паникой среди жителей после события в Красногорске. В том случае упаковка с десятирублевой купюрой сработала как взрывное устройство после того, как ее подобрал ребенок.

В Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв.

Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры были заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались.

В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.