Российские военные зачистили три улицы Купянска, уничтожив бойцов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от украинских военных три улицы Купянска – 1-ю Западную, а также Зодчих и Вербицкого, передает ТАСС.

«Лаврик» заявил : «Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции».

По словам командира, подразделение сохраняет высокий боевой настрой и готово выполнить все поставленные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным жителям в Купянске.

Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в этом городе.

Ранее реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.