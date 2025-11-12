То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Российские военные зачистили три улицы Купянска, уничтожив бойцов ВСУ
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка успешно зачистил от солдат противника три улицы Купянска, нанося поражение засевшему в лесу врагу, рассказал командир отряда с позывным «Лаврик».
По его словам, штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от украинских военных три улицы Купянска – 1-ю Западную, а также Зодчих и Вербицкого, передает ТАСС.
«Лаврик» заявил : «Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска и лесопарковой зоне между улицами Сеньковской и Приоскольной. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции».
По словам командира, подразделение сохраняет высокий боевой настрой и готово выполнить все поставленные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным жителям в Купянске.
Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в этом городе.
Ранее реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.