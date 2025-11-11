Кремль анонсировал встречу Путина с Аксеновым

Раздел «Детям» на VK Видео получил новый дизайн

Tекст: Елизавета Шишкова

Исследование пользовательских привычек показало, что для этой аудитории ключевыми остаются удобство навигации, яркое визуальное оформление и быстрый доступ к любимым видео, сообщает VK. При этом дети и родители ищут контент не только по жанрам, но и по персонажам, блогерам и темам – от игр и музыкальных роликов до сказок, челленджей и образовательных видео. Эти особенности легли в основу новой структуры раздела: искать нужные видео теперь стало быстрее и нагляднее.



В верхней части страницы появилась «карусель» с новыми и популярными релизами, а ниже расположены тематические блоки – «Рекомендуем», «Продолжить просмотр», «Любимые герои», «Интересы». Раздел «Популярные каналы» объединяет известных блогеров и авторов, а также позволяет легко переходить к телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам.

Редизайн стал ответом на растущий интерес пользователей к детскому контенту. По данным VK Видео, в сентябре 2025 года ежедневная аудитория раздела «Детям» увеличилась вдвое по сравнению с началом года, а общее время просмотра достигло 500 млн минут в сутки.

Детские видео занимают значительную часть всего времени, проводимого зрителями на платформе. Самыми активными остаются поклонники детских блогеров – их ежедневно смотрят более 3,2 млн пользователей. В лидерах просмотров – Влад Бумага (А4), Double Bubble и Луномосик. Мультфильмы и анимация стабильно занимают второе место (2,5 млн зрителей в день), среди популярных каналов – «Планета мультиков», «Маша и Медведь» и «Союзмультфильм». Игровой контент (Minecraft, Roblox и др.) привлекает около 2,2 млн человек, шоу и развлекательные ролики – 1 млн, а образовательные видео – около 300 тыс.

На платформе уже работают около двух тысяч детских авторов – от блогеров и аниматоров до педагогов и психологов. Каждый месяц они публикуют свыше 200 тыс. новых видео, формируя одно из самых динамичных и востребованных направлений VK Видео.