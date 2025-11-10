Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Китай выразил протест Европарламенту из-за речи вице-президента Тайваня
Пекин выразил протест Европарламенту после того, как вице-президент Тайваня Сяо Бикхим призвала к международной поддержке острова во время своего выступления в Брюсселе, пишет Bloomberg.
Китай выразил «серьезный протест» Европейскому парламенту из-за выступления тайваньского вице-президента Сяо Бикхим, передает Bloomberg.
По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, обращения Сяо к европейским политикам с призывом поддержать Тайвань «лишь раскрывают жалкие попытки продвигать сепаратистские действия». Он подчеркнул, что эти шаги «никогда не изменят неизбежности воссоединения Китая».
Выступление Сяо Бикхим состоялось в пятницу в Европейском парламенте в рамках ежегодного саммита Межпарламентского альянса по Китаю. Она назвала Тайвань и его 23 млн жителей «жертвой давления» со стороны Китая.
Пекин традиционно считает Тайвань частью своей территории и регулярно подчеркивает готовность, если потребуется, использовать силу для его присоединения. Власти Тайбэя отвергают эти претензии.
Речь Сяо прозвучала на фоне опасений ЕС по поводу ограничительных торговых мер КНР и по мере того, как в Европе обсуждают меры по защите промышленности от конкуренции из Азии. В последние месяцы Китай также ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что влияет на сектор электромобилей и оборонную промышленность.
Кроме того, Евросоюз выражает недовольство поддержкой России со стороны Китая с начала спецоперации на Украине.
В понедельник Линь Цзянь также призвал власти Германии «выступить против действий по независимости Тайваня», не посылать сепаратистам сигнал поддержки и укреплять двусторонние отношения с Китаем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал применять экономические и дипломатические меры против стран, которые, по его мнению, нарушают его интересы.
Пекин выразил протест США из-за принятия законов о поставках американского оружия Тайваню.