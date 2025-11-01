Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Муфтий Чечни заявил об искажении слов о «врагах Аллаха»
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что его слова о «врагах Аллаха» в телепередаче были искажены.
Межиев прокомментировал критику, которую высказал главный раввин России Берл Лазар, передает «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал Духовного управления мусульман Чечни.
Муфтий пояснил, что его высказывания в эфире ток-шоу на чеченском языке от 20 октября были искажены при переводе.
«Из моего текста перевели два слова про атеистов и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин. Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. Надо спросить у знающих, а тем более у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем вообще шла речь», – сказал Межиев.
Он также добавил, что мусульмане с уважением относятся ко всем нациям, религиям и конфессиям.
Ранее главный раввин России Берл Лазар расценил как антисемитские слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха».