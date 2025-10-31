Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»

«Выступление чеченского муфтия, господина Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление, тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», – передает слова главного раввина РИА «Новости».

Салах-хаджи Межиев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября назвал иудеев «врагами Аллаха».

«Издавна существуют враги Аллаха – иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, – везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», – цитирует муфтия РБК.

Лазар подчеркивает, что позиция Межиева далека от официальной точки зрения мусульманского сообщества, которое выступает за межконфессиональный мир.

