Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Действия аккредитованных в Грузии западных послов, в том числе послов ряда стран Европы и ЕС, вышли за все дипломатические границы и представляют собой явное вмешательство во внутренние дела Грузии. Мы хорошо помним заявления целого ряда послов и политиков стран Евросоюза, которые практически напрямую поддерживали попытки свержения конституционного строя», – заявил Кирцхалия.

По его словам, в Грузии помнят аналогичные действия прежней администрации США.

Ираклий Кирцхалия отметил, что Грузия «продолжает с этими послами, странами, организациями и институтами профессиональные отношения и не предпринимает жестких шагов, хотя этого требует большая часть населения страны».

«Такая политика основывается на конкретном плане. В структурах ЕС сегодня явно чувствуется влияние «глубинного государства», на которое работают многие евробюрократы», – отметил политик.

В этой связи он назвал «контрпродуктивным» высылку послов, которых назначает «глубинное государство» и заявил, что Грузия в течение многих лет выстраивала с этими государствами отношения, поэтому Тбилиси «не даст управляемой «глубинным государством» евробюрократии из-за недипломатического поведения послов добиться результата и испортить эти связи».

Он выразил надежду на «ослабление «глубинного государства» в Европе» и сообщил, что до этого времени Тбилиси будет оставаться в режиме «односторонней дружбы».

В МИД Грузии во вторник проходит встреча с аккредитованными послами по попытке госпереворота в стране 4 октября.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы изначально использовали политические партии как главный инструмент при попытках устроить революцию в Грузии, а затем перешли к использованию НПО.