Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по Белгороду
В селе Красный Октябрь Белгородской области по грузовому автомобилю был нанесен удар дроном со стороны ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в Telegram-канале отметил: «В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ». Позднее пострадавшего перевезли для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.
Также губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения в результате атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали дронами и обстрелами 10 населенных пунктов Белгородской области. Позже в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа был ранен заместитель главы поселения во время минометного обстрела, получив тяжелые повреждения.