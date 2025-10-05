Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по Белгороду

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в Telegram-канале отметил: «В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ». Позднее пострадавшего перевезли для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.



Также губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения в результате атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные атаковали дронами и обстрелами 10 населенных пунктов Белгородской области. Позже в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа был ранен заместитель главы поселения во время минометного обстрела, получив тяжелые повреждения.