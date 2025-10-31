Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Минобороны сообщило о трех сбитых дронах над Курской и Белгородской областями
ПВО России сбила три украинских беспилотника над двумя областями
В пятницу вечером средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, которые были зафиксированы над территорией Курской и Белгородской областей.
Как передает РИА «Новости», 31 октября дежурные подразделения противовоздушной обороны России зафиксировали и уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежавших Украине.
По информации российского Минобороны, два из дронов были сбиты в воздушном пространстве Курской области, а еще один беспилотник удалось уничтожить над территорией Белгородской области.
В официальном сообщении министерства отмечается: «Тридцать первого октября т. г. в период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области».
Обстоятельства происшествий уточняются, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, над Ярославлем отбили атаку украинских беспилотников, никто не пострадал. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночное время перехватили и уничтожили 130 украинских дронов самолетного типа. Российские силы ПВО в приграничных регионах с Украиной уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа.