    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 17:48 • Новости дня

    ПВО сбила четыре украинских дрона над тремя регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы ПВО уничтожили сразу четыре украинских беспилотника самолетного типа в приграничных с Украиной регионах.

    Оперативные подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в приграничных регионах России, передает РИА «Новости». Инцидент произошел днем 31 октября с 12.00 до 16.00 по московскому времени.

    «Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей», – сообщили в Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили более 20 украинских дронов за пять часов.

    31 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам

    ВЦИОМ: Большинство россиян видят в иноагентах врагов и предателей

    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    @ Смак Андрея Макаревича/YouTube

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство россиян воспринимают иноагентов прежде всего как врагов и предателей, вызывающих отрицательные эмоции и раздражение, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    По данным исследования центра, негативное отношение к иноагентам сегодня преобладает среди россиян – понятие «иноагент» ассоциируется с образом врага, шпиона и предателя, следует из данных на сайте ВЦИОМ. Как отмечается в материале центра, слово «иноагент» чаще всего вызывает у граждан страх, недоверие и враждебность.

    В опросе указывается, что для большинства иноагент – это не просто человек с иными взглядами, а тот, кто действует против страны, чужой и опасный. Типичные ассоциации включают советские образы шпиона или лазутчика, а современные – «пятая колонна» и «чужой».

    Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса.

    ВЦИОМ также отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

    В последние годы россияне стали лучше осознавать тематику закона об иноагентах, а восприятие статуса иноагента прочно вошло в культурное поле. Согласно исследованию, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

    Отмечается, что певица Алла Пугачева занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами, хотя по факту на дату опроса она не обладает таким статусом.

    В то же время, лишь небольшая группа респондентов трактует иноагентов как инакомыслящих и оппозицию(4%), или борцов за правду (4%).

    В опросе 3 октября приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета. Верховный суд России разрешил досрочно увольнять иноагентов из армии.

    С 26 октября в России вступил в силу закон, ужесточающий уголовную ответственность для иноагентов. Теперь им достаточно однократного административного нарушения для привлечения к уголовной ответственности.

    Комментарии (32)
    30 октября 2025, 19:41 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира

    Министр обороны Бельгии Франкен заявил о нежелании развязать войну с Россией

    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Тео Франкен пояснил, что его высказывания об угрозе стереть Москву с карты мира касались возможного ответного удара НАТО, а не прямых намерений Бельгии.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил на своей странице в соцсетях, что его слова об уничтожении Москвы относились к принципу ответного удара, а не к желанию Бельгии начать войну. Об этом сообщает ТАСС.

    По словам Франкена, альянс не находится в состоянии войны с Россией и не желает втягиваться в конфликт. Он подчеркнул, что принципы НАТО остаются оборонительными, а использование термина «стереть с карты мира» означало возможность коллективного ответного шага со стороны организации, а не Бельгии в одиночку. Министр заявил, что не отказывается от своих слов, и добавил к публикации композицию Calm Down (перевод: «успокойся»), подчеркнув, что не стоит нагнетать ситуацию.

    Франкен также процитировал в своем посте заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, который написал на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что в случае попытки испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии «эта страна исчезнет».

    В российском посольстве в комментарии для De Morgen назвали угрозы бельгийского министра полностью оторванными от реальности и маразмом. Дипломаты подчеркнули, что врагом для общественности являются не Россия, а такие политики, которые могут втянуть Европу в новую войну, и отметили, что Франкену приходится оправдываться за внутренние проблемы в Бельгии, включая падение уровня жизни и рост преступности. По их словам, заявления Франкена – проявление «милитаристского угара», охватывающего европейскую «партию войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна готовит пакет поддержки Украины объемом 1 млрд евро в рамках бюджета 2026 года. Российские дипломаты отметили резкое изменение внешнеполитического курса Бельгии и обвинили местные власти в поддержке антироссийской риторики. Руководство Бельгии во главе с премьером Бартом Де Вевером усиливает антироссийский курс, сближается с воинственным крылом НАТО и ЕС, что вызывает озабоченность России и загоняет двусторонние отношения в тупик.

    Комментарии (32)
    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска

    Минобороны: Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности

    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в «котлах» ВСУ стало официальным признанием катастрофы для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете для иностранных и украинских СМИ пытаться попасть к украинским военным, оказавшимся в «котлах», через освобожденные Россией территории стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, следует из заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в Telegram-канале.

    Конашенков подчеркнул, что подобное заявление украинского ведомства – это подтверждение отсутствия у журналистов и самих военнослужащих ВСУ других путей въезда или выезда из «котлов» вне российских «коридоров безопасности». Ограничения на посещение этих районов СМИ, по его словам, необходимы киевским властям для сокрытия реального положения дел на фронте.

    По мнению Конашенкова, подобные запреты используются руководством Украины для манипуляции общественным мнением как внутри страны, так и за рубежом. Генерал заявил, что цель этих действий – сохранить благоприятные условия для продолжения получения и хищения средств, которые направляются западными спонсорами на ведение боевых действий против России.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины угрожают иностранным журналистам, если те решатся поехать в районы, где Вооруженные силы Украины столкнулись с блокированием в Купянске Харьковской области и Красноармейске (Покровске) на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    Комментарии (8)
    30 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне с юмором восприняли решение Евросоюза запретить поставки сантехники в Россию, тогда как европейские производители несут убытки. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом он отметил, что в ассоциации итальянских предпринимателей запрет восприняли серьезно: «Хотя для россиян это забавно – запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно». 

    При этом, отметил Дмитриев, европейские чиновники публично выражают удовлетворение запретом, несмотря на недовольство убытками со стороны представителей отрасли. Он добавил, что ЕС, по всей видимости, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, поэтому ограничил экспорт этих товаров в Россию.

    Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций, который запрещает ввоз в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    Комментарии (19)
    31 октября 2025, 04:04 • Новости дня
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный раввин России Берл Лазар рассчитывает на то, что лидеры мусульманской общины России отстранятся от антисемитских заявлений муфтия Чечни, о чем сказано в его заявлении, предоставленном пресс-службой.

    «Выступление чеченского муфтия, господина Салаха-хаджи Межиева, в котором он объявляет мой народ «врагами Аллаха» и обвиняет в распространении атеизма, оставило крайне неприятное впечатление, тем более, что оно уже получило достаточно широкую огласку… Я очень надеюсь, что уже в ближайшее время последуют заявления ведущих представителей ислама в России, которые официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева и подтвердят настроенность российской мусульманской общины на мир и солидарность верующих в Б-га единого», – передает слова главного раввина РИА «Новости».

    Салах-хаджи Межиев на ток-шоу «Чеченская история. Война и мир» 25 октября назвал иудеев «врагами Аллаха».

    «Издавна существуют враги Аллаха – иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, – везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь», – цитирует муфтия РБК.

    Лазар подчеркивает, что позиция Межиева далека от официальной точки зрения мусульманского сообщества, которое выступает за межконфессиональный мир.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло постановление, ограничивающее курьеров в перевозке товаров, относящихся к категории «харам», включая алкоголь, свинину и идолов. В нескольких индийских штатах прошли полицейские рейды и аресты мусульман, которых обвиняют в угрозе общественному порядку из-за надписей и постов с фразой «Я люблю [пророка] Мухаммеда».

    Комментарии (55)
    30 октября 2025, 20:14 • Новости дня
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны Донецкой народной республики, установлен срок завершения процедуры в течение шести месяцев.

    Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, соответствующее ведомство будет упразднено, а на его базе сформируют ликвидационную комиссию с возможностью привлечения специалистов других исполнительных органов власти республики по согласованию с их руководителями.

    В тексте указа особо отмечается: «Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой народной республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями».

    Денис Пушилин также распорядился предоставить ему итоговый ликвидационный баланс министерства обороны, а финансирование всех расходов, связанных с этим процессом, должно быть обеспечено. Процедура упразднения министерства должна быть завершена не позднее шести месяцев с момента официальной публикации указа, который вступает в силу немедленно.

    Комментарии (7)
    30 октября 2025, 23:09 • Новости дня
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов

    Британского принца Эндрю лишили всех титулов и выгнали из резиденции Royal Lodge
    @ Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов и изгнал из резиденции Royal Lodge в Виндзоре, кроме того, имя у бывшего принца тоже станет другим.

    «Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. До сего дня договор аренды позволял ему законно проживать в резиденции Royal Lodge. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переезжает в другое частное жилье. Оглашение этих данных необходимо, несмотря на тот факт, что он отрицает выдвинутые против него обвинения», – публикует Daily Star сообщение королевского дворца.

    Решение лишить Эндрю дополнительных титулов и предписать ему покинуть Королевскую ложу было принято из-за существенных ошибок в его суждениях. Этот шаг потребовал юридической и конституционной экспертизы, а также поддержки со стороны королевской семьи в целом.

    Считается, что король инициировал этот процесс, против которого Эндрю не возражал. Были проведены консультации с правительством, и оно поддержало это решение, сочтя его соответствующим конституции.

    Общественное отношение к принцу при этом продолжает ухудшаться: опрос YouGov показал, что число тех, кто относится к Эндрю «очень негативно», выросло с 69% в августе до 81%, основываясь на ответах более 2160 взрослых человек, опрошенных на этой неделе.

    Эндрю попытался положить конец многолетнему скандалу, вызванному обвинениями в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, отказавшись от своего герцогского и других титулов, прежде чем посмертные мемуары мисс Джуффре появились на прилавках в начале октября.

    Однако принц, который решительно опровергает эти обвинения, оказался в центре новой волны осуждения, обрушившейся на его резиденцию Royal Lodge недалеко от Виндзорского замка, где он проживал практически не уплачивая арендную плату с 2003 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антимонархическая группа Republic в Британии выступила за уголовное расследование в отношении принца Эндрю из-за его связей с Джеффри Эпштейном, говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита. В октябре британский принц Эндрю отказался от титула герцога из-за связи с Эпштейном. Кроме того, британского короля освистали у Личфилдского собора из-за принца Эндрю.

    Комментарии (12)
    31 октября 2025, 08:31 • Новости дня
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Шнуров заявил об отсутствии значимых творческих результатов у уехавших артистов

    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не наблюдает крупных творческих успехов среди артистов, покинувших Россию за последние годы.

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не видит выдающихся творческих результатов у артистов, покинувших Россию, передает ТАСС.

    «Я, наверное, единственный человек, который вообще о них [покинувших РФ артистах] не думает. Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят», – заявил Шнуров.

    Он отметил, что пока нет какого-то интересного культурного продукта от уехавших артистов.

    «Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт – я посмотрю, пока этого нет», – заявил лидер группы «Ленинград».

    Музыкант подчеркнул, что не поддерживает обсуждение ситуации с уехавшими артистами и не разделяет общественные дебаты по этому поводу. Он заметил, что сейчас общество разделилось на два лагеря: одни считают, что уехавшие совсем исчезли, другие – что они стали суперзвездами. По мнению Шнурова, такое разделение связано скорее с анекдотичной оценкой ситуации.

    Шнуров добавил, что не считает себя сторонником какой-либо из позиций и предпочитает сосредотачиваться на собственных творческих планах. Он рассказал, что занят работой над альбомом, музыкой, концертами и новыми идеями, подчеркивая, что место жительства других артистов не имеет для него значения.

    Сергей Шнуров поддержал решение суда об ограничении доступа подростков к пяти песням «Ленинграда» по причине их взрослого содержания.

    Шнуров ранее считал инициативу о запрете мата в России бесполезной и был готов платить штрафы ради сохранения полной версии русского языка.

    Артист и депутат Дмитрий Певцов призвал уехавших из России артистов не распространять негативные высказывания о стране и сосредоточиться на творчестве.

    Комментарии (20)
    30 октября 2025, 20:23 • Новости дня
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    @ yandex.ru/maps

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «Яндекс-карты» вернул исторические названия для нескольких украинских городов, убедилась газета ВЗГЛЯД.

    Теперь на карте можно увидеть такие топонимы, как Днепропетровск вместо Днепр, Елизаветград вместо Кропивницкий и Переяслав-Хмельницкий вместо Переяслав.

    Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Комментарии (18)
    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Вводится запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

    Оперштаб Кубани: Проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту запрещен с 3 ноября

    Вводится запрет на проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных авто.

    Ограничение вступит в силу с полуночи 3 ноября, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

    Запрет будет действовать при подъезде к мосту со стороны Таманского полуострова, на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Движение окажется ограничено от развязки на станицу Тамань и до самого Крымского моста, с километра 134+660 до километра 145+400.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял о попытках украинских властей организовать диверсии на инфраструктурных объектах, включая Крымский мост.


    .

    Комментарии (14)
    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 03:20 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    Обломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    @ orel.rirenergy.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают очередную воздушную вражескую атаку, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», – сказано в посте.

    Клычков уточнил, что службами «Россети Центр» – «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии, поэтому электроснабжение восстановлено практический полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.

    «Напоминаю о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов. Публикуя подобную информацию, вы помогаете врагу!» – напомнил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией. Минобороны в Telegram-канале сообщило о 14 сбитых дронах ВСУ над пятью регионами страны за три вечерних часа. Кроме того, вечером четверга в небе над Тулой был уничтожен один дрон ВСУ, но из-за его обломков загорелась крыша магазина, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

    Комментарии (7)
    31 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    @ Сергей Портер/ТАСС/Ведомости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовское госкомпания перестанет транспортировать грузы «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область после завершения переходного периода, определенного санкциями Британии и США.

    Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы») прекращает транзит грузов компаний «Лукойл» и «Роснефть» в Калининградскую область, сообщает ТАСС. Это решение вступит в силу после окончания переходного периода, на который распространялись ранее заключенные договоры с компаниями, подпавшими под санкции Великобритании и США.

    В сообщении Литовских железных дорог подчеркивается, что сама компания не имела прямых контрактов с «Лукойлом» и «Роснефтью» – груз перевозили экспедиторы.

    «После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США «Лукойл» и «Роснефть», их грузы «Летувос гележиинкеляй» перевозить не будет», – заявило госпредприятие.

    Таким образом, в ближайшее время транзит через территорию Литвы для российских нефтекомпаний будет окончательно прекращен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии сообщили, что Литва официально ограничила пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай» до 1 декабря 2025 года.

    Россия гарантирует обеспечение Калининградской области вне зависимости от угрозы блокировки транзита со стороны Литвы.

    Связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от намерения Литвы ограничить транспортное сообщение.

    Комментарии (17)
    31 октября 2025, 07:41 • Новости дня
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Комментарии (5)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации