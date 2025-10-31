Делегация Росатома заключила договоры о партнерстве с Абхазией

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках поездки прошел фестиваль международных культурных проектов и обсуждалось расширение сотрудничества между странами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все достижения атомной отрасли направлены на укрепление интересов России и развитие сотрудничества с дружественными странами, Абхазия уже давно наш партнер», – заявил первый заместитель генерального директора «Росэнергоатома» Джумбери Ткебучава. На мероприятиях российская делегация посетила обновленный «атомкласс» в сухумской школе, где педагоги презентовали новое оборудование и возможности для факультативов по физике.

В здании правительства Абхазии состоялось заседание фонда «АТР АЭС», где рассматривались вопросы развития образовательных и творческих программ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба сказал, что фонд «АТР АЭС» помогает укреплять дружбу между российскими и абхазскими городами, делая ставку на поддержку молодежи, а в регионе действуют пять «атомклассов» по российскому проекту. Также он отметил, что совместная программа «Территория культуры Росатома» развивает международные творческие инициативы для детей и молодежи.

Руководитель одноименной программы Оксана Конышева подчеркнула, что основная задача – дать детям возможность раскрыть таланты в различных направлениях, ведь творческое развитие способствует экономическому росту в целом. Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил благодарность за реконструкцию Национальной картинной галереи и восстановление выставочного зала, где проходят общие проекты с Русским музеем и Третьяковской галереей.

В ходе визита подписали дорожную карту сотрудничества между фондами России и Абхазии, а также меморандумы о побратимстве городов из Ленинградской и Воронежской областей с населенными пунктами Абхазии. Завершился визит большим фестивалем «Территория успеха», где прошли творческие встречи, показы и совместный концерт школьников из России и Абхазии.