Лукашенко: Вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух
Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Березинский биосферный заповедник поделился мнением о ценности национальных природных ресурсов.
По мнению Лукашенко, наступит время, когда Европа будет вынуждена расплачиваться за чистый воздух, который формируется благодаря белорусским лесам и болотам, передает БелТА.
«Это – будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», – заявил белорусский лидер.
Президент отметил, что в Европейском союзе практически нет подобных экологически ценных территорий, а ветер переносит чистый белорусский воздух в Европу. Лукашенко также обратил внимание, что вместо того, чтобы платить за это, Евросоюз вводит против Белоруссии санкции.
