На Украине сообщили о выводе части военных США из Болгарии, Венгрии и Словакии

Kyiv Post: США сократят военное присутствие в Болгарии, Венгрии и Словакии

Tекст: Вера Басилая

США намерены уменьшить военное присутствие в Болгарии, Венгрии и Словакии в декабре 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на публикацию украинского издания Kyiv Post.

Ожидается, что сокращение будет носить умеренный характер, при этом в 2026 году процесс может быть продолжен. Такие данные СМИ получили от источников в странах НАТО.

Собеседники издания считают, что Вашингтон принимает соответствующее решение исходя из уверенности в том, что европейские армии могут обеспечить собственную безопасность. Основывается эта позиция на увеличении военных расходов странами Европы в рамках обязательств перед НАТО. Точные цифры по сокращению американских военных не называются.

Ранее стало известно, что США снизят численность своего контингента на территории Румынии с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Глава минобороны Румынии Йонуц Моштяну объяснил, что такой шаг связан с необходимостью уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

Украинское издание Kyiv Post сообщило, что США планируют начать сокращение своего военного контингента в Румынии.

Издание Politico со ссылкой на источник в НАТО указало, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

Европейские страны выразили обеспокоенность по поводу возможного сокращения военного присутствия США в регионе.