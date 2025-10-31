Москвичам пообещали теплую и облачную пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до плюс семи градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщает ТАСС. По информации Гидрометцентра России, днем температура достигнет пяти-семи градусов тепла, а в ночь на субботу снизится до трех градусов выше нуля.

Как отмечают синоптики, юго-западный ветер будет дуть со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду, а атмосферное давление составит примерно 742 миллиметра ртутного столба.

В Московской области температура в пятницу будет варьироваться от трех до восьми градусов тепла, а ночью может похолодать до одного градуса тепла.

В связи с ожидаемыми сильными дождями в Москве и Подмосковье установлен желтый уровень погодной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в столице. Эксперты ранее прогнозировали возможность новых рекордов атмосферного давления в Москве.