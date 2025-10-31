Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Москвичам пообещали теплую и облачную пятницу
В пятницу в столице ожидаются осадки и потепление до семи градусов, ночью температура может опуститься до трех градусов выше нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до плюс семи градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщает ТАСС. По информации Гидрометцентра России, днем температура достигнет пяти-семи градусов тепла, а в ночь на субботу снизится до трех градусов выше нуля.
Как отмечают синоптики, юго-западный ветер будет дуть со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду, а атмосферное давление составит примерно 742 миллиметра ртутного столба.
В Московской области температура в пятницу будет варьироваться от трех до восьми градусов тепла, а ночью может похолодать до одного градуса тепла.
В связи с ожидаемыми сильными дождями в Москве и Подмосковье установлен желтый уровень погодной опасности.
