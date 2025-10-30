Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Все серии драмы «Константинополь» вышли на «Иви»
Премьера исторического сериала «Константинополь», рассказывающего о судьбах русских эмигрантов начала XX века, состоялась одновременно для всех серий на платформе «Иви».
Премьера всех серий драмы «Константинополь» прошла в онлайн-кинотеатре «Иви» 30 октября, передает Институт развития интернета.
На ТВ-премьера стартует 4 ноября на телеканале НТВ. Производством проекта занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу «Иви» и НТВ при поддержке Института развития интернета.
Сюжет строится на трагических событиях начала 1920-х годов, когда русские эмигранты и белогвардейцы оказались в изгнании в Константинополе и вынуждены были начать новую жизнь на фоне исторических перемен. В сердцевине истории – судьбы людей, потерявших дом и столкнувшихся с новыми вызовами, а также город, переживавший тяжелое время под иностранной оккупацией.
Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин исполнили главные роли. Режиссером выступил Сергей Чекалов, а среди сценаристов – Алексей Мизгирев, Анастасия Максимова и Владлен Максимов.
Сергей Чекалов подчеркнул: «Самые яркие впечатления у меня остались от съемок в Баку. Колорит, команда, люди, культура – все было новым, интересным и на очень высоком профессиональном уровне. Это был невероятно положительный опыт».
Сериал снимали в Петербурге, Москве и Баку. По словам актеров, проект отличается высокой детализацией костюмов и атмосферы эпохи. Создание саундтрека сопровождалось особым подходом: финальная песня прозвучала в исполнении Александра Устюгова и была задумана как самостоятельный смысловой пласт.