Жительницу Севастополя осудили на 13 лет за госизмену

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд в Севастополе приговорил женщину к 13 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на один год шесть месяцев за совершение государственной измены и вандализм по мотиву политической ненависти, сообщает ТАСС.

Прокуратура Севастополя уточнила, что жительница города сотрудничала с представителем разведки Министерства обороны Украины, администратором телеграм-канала, который работает против безопасности России.

С апреля по ноябрь 2023 года осужденная собирала и передавала через чат-бот сведения о размещении объектов Вооруженных сил России, передвижениях боевых кораблей и авиации на территории города. Полученные от нее данные могли использоваться украинской стороной против России.

В тот же период она оставляла на скамейках и других декоративных элементах в парке имени Анны Ахматовой маркером фразы, выражающие ненависть к России. В заявлении прокуратуры подчеркивается: «Суд <…> назначил виновной наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев».

