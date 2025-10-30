Жителя Владивостока осудили за передачу украинской разведке данных о части флота

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.3 комментария
Житель Владивостока получил 15 лет колонии строгого режима за передачу секретных сведений о Тихоокеанском флоте украинской разведке через мессенджер.
Житель Владивостока получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа в пользу украинской разведки, передает ТАСС.
Осужденный собирал сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота с 10 по 23 февраля 2024 года по заданию представителя украинской разведки.
В прокуратуре Приморского края сообщили, что мужчина осуществлял визуальное наблюдение, снимал видео и сверял данные с картами. «Собранные данные касались дислокации, наличия вооружения, военной и специальной техники, а также плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты», – говорится в сообщении прокуратуры.
Дополнительно осужденный собирал сведения об участии личного состава в специальной военной операции на Украине. 23 февраля 2024 года он передал эти данные представителю украинской разведки через мессенджер.
Его деятельность выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю. Помимо 15 лет колонии строгого режима, мужчине назначено дополнительное наказание: ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев.
