Жителю Крыма дали семь лет за работу на разведку Украины
Верховный суд Крыма вынес приговор подростку, признанному виновным в передаче координат российской военной техники украинской разведке.
Жителя Сакского района Крыма осудили на семь лет лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС. Как сообщили в прокуратуре, на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.
По данным суда, в сентябре 2023 года молодой человек вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Украины, будучи противником спецоперации. По заданию куратора он, находясь в электричке, зафиксировал выгрузку российского воинского транспорта.
После наблюдения за военной техникой обвиняемый отправил ее географические координаты через мессенджер украинской стороне. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил семилетний срок лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жительницу Донецка, подозреваемую в передаче СБУ сведений о служебных автомобилях чиновников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины.
ФСБ также задержала крымчанина за передачу данных о ЗРК Киеву.
Ранее ФСБ сообщила о подкупе жителей ЛНР для проведения терактов.