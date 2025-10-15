Жителю Крыма дали семь лет за работу на разведку Украины

Tекст: Ольга Иванова

Жителя Сакского района Крыма осудили на семь лет лишения свободы за государственную измену, передает ТАСС. Как сообщили в прокуратуре, на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

По данным суда, в сентябре 2023 года молодой человек вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Украины, будучи противником спецоперации. По заданию куратора он, находясь в электричке, зафиксировал выгрузку российского воинского транспорта.

После наблюдения за военной техникой обвиняемый отправил ее географические координаты через мессенджер украинской стороне. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил семилетний срок лишения свободы.

