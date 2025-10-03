  • Новость часаТрамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 22:41 • Новости дня

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Павлограде в Днепропетровской области прозвучали взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги в регионе в пятницу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Телеканал сообщил, что в городе Павлоград Днепропетровской области были зафиксированы звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал по всей Днепропетровской области.

    В восточной части Харьковской области зафиксировали восемь взрывов.

    Ранее в Днепропетровске (украинское название Днепр) и ряде районов Днепропетровской области произошли массовые перебои с электроснабжением после появления крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения света из-за аварии в энергосети, а ситуацию с электроснабжением назвали мегакритической.

    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского

    Депутат Рады назвала Сырского «психотерапевтом» для Зеленского

    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    @ Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его «психотерапевтом» для Владимира Зеленского.

    По ее словам, Сырский часто сообщает президенту Украины ложную информацию о положении дел в зоне боевых действий, передает «Московский комсомолец».

    Безуглая процитировала недавнее заявление Сырского: «Ситуация контролируемая, штурмуем». При этом депутат подчеркнула, что считает эти слова попыткой представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

    Она уже не впервые выступает с обвинениями в адрес главкома ВСУ. Ранее, 7 сентября, Безуглая назвала ложью его заявления о возвращении территорий в районе Покровска, находящегося под контролем Киева в ДНР.

    Ранее Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на четырех направлениях фронта.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

    Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными
    @ Taylor DiMartino/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

    В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

    Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

    Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

    Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

    В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

    ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

    В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    Комментарии (7)
    3 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений, пишет Financial Times .

    Британия уже оказывает помощь Киеву при нанесении отдельных глубоких ударов на территории России, передает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Отмечается, что Вашингтон также призывает союзников по НАТО расширить разведывательную поддержку Киева для атак по российским объектам.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп одобрил передачу разведданных Киеву для поддержки украинских дальнобойных ударов по территории России. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп разрешил использовать американское вооружение для таких атак.

    Украина получила от США реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты ATACMS, способные поражать цели внутри России, однако, по данным источников, запасы этих вооружений у Киева крайне ограничены и используются редко. Киев применял их для ударов по военным целям в западных регионах России и в Крыму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп приказал военным подготовить передачу Киеву разведданных для нанесения ударов по территории России. Эксперты отметили, что Вашингтон может увеличить поддержку ВСУ за счет обмена развединформацией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия США становятся прямым вмешательством в конфликт.

    Комментарии (11)
    3 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.

    Нидерланды выступили резко против плана, который предусматривает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз, сообщает Trouw.

    В среду на неформальном саммите ЕС в Копенгагене и. о. премьер-министра Дик Схооф заявил: «Будущее Молдавии и Украины – в ЕС, но менять правила ради этого – не выход». По его словам, процедура присоединения должна оставаться строгой и одинаковой для всех стран-кандидатов.

    Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты предусматривало смягчение некоторых правил: на промежуточных этапах решения о вступлении можно было бы принимать большинством голосов, сохраняя право вето только на ключевых этапах. Украина поддержала этот подход, а Европейская комиссия также выступила за его обсуждение. Однако Нидерланды, а также Греция, Франция и Венгрия остались против.

    Причиной отказа стала позиция, что любые послабления для Украины и Молдавии потребуют аналогичных мер для других претендентов, таких как Сербия. В декабре прошлого года Нидерланды уже накладывали вето на переговоры с Сербией, считая ее прогресс в области верховенства права недостаточным.

    Сейчас на всех шести этапах переговоров по вступлению страны – члены ЕС могут более чем двадцать раз применить вето, и Нидерланды настаивают на сохранении этой практики. Схооф подчеркнул, что необходимо искать решения для преодоления венгерской блокады, но это не должно подрывать принцип единогласия в важнейших вопросах расширения.

    В итоге, несмотря на поддержку большинства стран и Еврокомиссии, инициативу об изменении процедур принятия решений по вступлению Украины заблокировали Нидерланды, Франция, Греция и Венгрия. Схооф указал, что для отмены права вето требуется консенсус, а сейчас его нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны в случае вступления Украины в ЕС. Орбан нашел неожиданных союзников среди других европейских стран, которые также выступают против вступления Украины в Евросоюз. Другие страны ЕС освоили методы Орбана для сопротивления вопросу членства Украины.

    Комментарии (4)
    3 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал невозможность газовой независимости Украины

    Глава «Нафтогаза» Корецкий признал невозможность газовой независимости Украины

    Глава «Нафтогаза» признал невозможность газовой независимости Украины
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Собственная добыча пока не покрывает внутренние потребности страны, Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

    Украина не сможет достичь энергетической независимости в части природного газа в ближайшие годы, заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, передает РИА «Новости».

    По его словам, недостаток собственной добычи делает невозможным самостоятельное обеспечение страны газом в обозримом будущем.

    Газета New York Post отмечает, что в 2024 году «Нафтогаз» сосредоточился на партнерствах с американскими энергетическими компаниями. Американский сжиженный природный газ теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов, в то время как до возвращения Дональда Трампа в Белый дом этот показатель был равен нулю.

    «Мы хотим, чтобы они (американские поставки) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы», – отметил Корецкий.

    Он также подчеркнул, что украинская сторона готова предоставлять инфраструктуру и подземные хранилища для американских компаний, а также закупать американский СПГ в перспективе.

    Компания «Нафтогаз» обсуждает возможность заключения прямых контрактов с американскими производителями на поставки сжиженного природного газа для покрытия потребности в 5,8 млрд кубометров топлива в 2025 году.

    Власти на Украине предупредили жителей о возможных отключениях газа зимой.

    Глава компании «Нафтогаз» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны.

    Комментарии (5)
    3 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбивании ВСУ с улиц в Северске

    В северной части Северска в Донецкой Народной Республике российские бойцы выбили украинские подразделения с двух улиц и заняли новые позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали вытеснять подразделения Вооруженных сил Украины с улиц Донецкой и Партизанской в северной части Северска, передает ТАСС. Марочко сообщил, что российские бойцы выбили украинские силы с первых жилых домов на этих улицах, которые находятся на северной окраине города.

    По его словам, подразделения России продолжают плановое продвижение и закрепляются на новых рубежах и позициях на данном участке. Марочко добавил, что речь идет о самых крайних улицах на севере Северска, и российские военные продолжают удерживать занятые территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 06:27 • Новости дня
    Российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ликвидации группы ГУР Украины в Малых Щербаках среди наемников находился поляк, отличавшийся агрессивными действиями и иррациональным поведением, рассказал боец с позывным «Увар».

    По его словам, польский наемник из состава спецназа ГУР Украины, ликвидированный бойцами пятой роты 392-го полка 19-й дивизии российской группировки «Днепр» в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области, находился в неадекватном состоянии и мог быть под действием наркотиков, передает РИА «Новости». События произошли 9 мая 2025 года, когда российские военные уничтожили численно превосходящую группу противника, в составе которой были польский и американский наемники.

    «Увар» рассказал, что один из иностранных наемников был ранен и лежал в траве, крича по-польски и ругая российских бойцов. Он вел длительную перестрелку, выпустив несколько магазинов из автомата, после чего был уничтожен.

    По словам «Увара», украинские боевики в целом вели себя неадекватно и, вероятно, находились под действием запрещенных веществ. Российский военный отметил, что сдаваться они не собирались, а польский наемник стрелял беспорядочно и проявлял агрессию на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании. Рожин сообщил о рекордных потерях наемников на Украине. Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сдаче подразделения ВСУ в плен в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение мобилизованных украинских военных добровольно перешло на сторону российских сил в северной части Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев рассказал, что целое подразделение ВСУ сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске, передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделение состояло из мобилизованных украинских солдат, которые добровольно приняли решение сложить оружие.

    Он также подчеркнул, что на купянском направлении действуют не только регулярные части ВСУ, но и значительное число иностранных наемников, которые также попадают в плен к российским военным. По его словам, российские войска продолжают продвигаться по городу, освобождая улицы одну за другой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал, что командир бригады украинских осужденных подвергал бойцов пыткам. Иностранные боевики на линии фронта отличались жестоким и равнодушным поведением к украинским солдатам. Украинские дроны «Баба-яга» бомбили позиции ВСУ, в результате чего страдали собственные бойцы.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС

    Восемь из десяти внешних энерголиний ЗАЭС выведены из строя ударами ВСУ

    Эксперт сообщил о планомерном уничтожении ВСУ линий ЗАЭС
    @ Victor/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС с конца сентября полностью лишена внешнего электроснабжения и работает на резервных дизель-генераторах после обстрелов.

    Киевский режим за три года прицельными ударами вывел из строя восемь из десяти внешних высоковольтных линий Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что цель этих атак – не только остановить выработку электроэнергии, но и создать крайнее психологическое напряжение среди персонала станции.

    По словам Карчаа, до февраля 2022 года работали десять линий, сейчас не функционируют и оставшиеся две. Одна из них – линия 330 кВ «Ферросплавная-1» – отключена с 7 мая, а последняя – 750 кВ «Днепровская» – повреждена 23 сентября. С этого момента станция обеспечивается только резервными дизель-электростанциями.

    Эксперт подчеркнул, что с самого начала одной из главных задач Украины было уничтожение энергоснабжения ЗАЭС, создание угроз ядерной безопасности и препятствие работе объекта.

    «Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны», – заявил Карчаа.

    По его словам, до начала СВО четыре линии 750 кВ и шесть линий 330 кВ обеспечивали энергоснабжение станции, но к осени 2022 года подавляющее большинство из них было уничтожено. Украинские силы также нанесли урон распределительным устройствам на соседней ТЭС, что повлияло на инфраструктуру ЗАЭС.

    Ранее, 23 сентября, в результате очередного обстрела ВСУ была повреждена последняя внешняя линия, и станция уже десятый раз за конфликт перешла на питание от дизель-генераторов. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал обвинения в адрес Москвы в обстрелах ЗАЭС «чушью». Он отметил, что Россия проводит мероприятия по защите объекта и контролирует ситуацию, а удары по станции – это «опасная игра» Киева, которая может привести к «зеркальному ответу» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для персонала. Энергоснабжение Запорожской АЭС сейчас обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые функционируют в штатном режиме. Запорожская АЭС уже третьи сутки остается без внешнего энергоснабжения, сотрудники следят за процессами, и ситуация на станции остается под контролем, несмотря на сложность.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Полтавке
    Российские войска закрепились в запорожской Полтавке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли позиции в селе Полтавка в Запорожской области, а севернее населенного пункта освобождено более 3,5 кв. км территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска закрепились в селе Полтавка в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 кв. километров».

    Рогов отметил, что бои за освобождение села продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур. Минобороны отчиталось об успехах российских войск на фронте.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    На Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру
    На Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Нафтогаз» зафиксировала критические разрушения на части газодобывающих объектов после массированной атаки в ночь на 3 октября.

    Значительная часть объектов газодобывающей инфраструктуры компании «Нафтогаз» в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, сообщили в компании, передает ТАСС.

    «Значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические», – сообщили в «Нафтогазе».

    По данным компании, это была самая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру с февраля 2022 года.

    Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Ранее глава «Нафтогаза» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»

    Politicо: Идея «стены дронов» фон дер Ляйен встретила сопротивление в ЕС

    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от российских беспилотников, столкнулась с критикой еще до практической реализации, сообщает Politico.

    Обсуждение идеи создания «стены дронов» в ЕС для защиты восточных границ ЕС вызвало споры из-за стоимости, реализуемости и разногласий между европейскими странами, пишет передает Politico .

    Фон дер Ляйен предложила этот проект в сентябрьском послании «О положении Союза», назвав его «дроновой стеной». Однако как сама идея, так и ее название вызвали противоречивую реакцию среди стран ЕС.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на растущую угрозу, ведь российские дроны уже пересекали границы Польши и Румынии, а неопознанные аппараты замечали над Данией, Норвегией и Германией. В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику.

    «Дроны и антидроны – это приоритет, но нет идеальной стены для Европы. Речь о 3 тыс. километров границы – вы правда считаете это полностью реализуемым? Ответ – нет», – отмечается в комментариях экспертов в издании.

    Комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс указал, что первоначальный проект защиты Польши и Балтии может обойтись примерно в 1 млрд евро и быть реализован менее чем за год. В то же время он предупредил, что термин «стена» может ввести в заблуждение – это не новая линия укреплений, как во Франции, а скорее сеть радаров и средств перехвата. Некоторые евродепутаты опасаются, что Еврокомиссия переоценивает возможности инициативы: по их мнению, «дроновая стена» не защитит от кибератак и не решит вопросы производства боеприпасов или структуры принятия решений.

    Дополнительные разногласия связаны с тем, что проект предполагается финансировать из общеевропейского бюджета – при этом страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной.

    Эксперты и политики сходятся во мнении: усиление противодроновой защиты необходимо, но одними техническими средствами проблему безопасности не решить.

    Еврокомиссия объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга. Bloomberg назвал этот проект пиар-акцией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    В США «заморозили» обсуждение помощи Киеву из-за шатдауна

    Telegraph: Обсуждение помощи Украине заморожено из-за шатдауна в США

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предупредила, что поставки оружия США могут быть задержаны в связи с заморозкой обсуждения военной помощи после приостановки работы правительства в Вашингтоне, сообщает британская газета Telegraph.

    Издание пишет, что обсуждение военной помощи Киеву остановлено из-за шатдауна, в связи с чем могут быть задержки в поставках оружия США на Украину, передает РИА «Новости».

    Украинский источник издания заявил, что переговоры о возможном соглашении по БПЛА также поставлены под вопрос и под угрозой срыва.

    Ранее Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают сделку по передаче украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на компенсации.

    Пентагон из-за шатдауна отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников.

    Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.

    Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 08:57 • Новости дня
    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные для ударов вглубь России

    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные по России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для нанесения Киевом ударов вглубь России, сообщает The Financial Times.

    Источники издания сообщают, что Трамп якобы отдал приказ приготовиться передать разведданные, но пока официального решения на этот счет нет, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что применять ракеты невозможно без участия американских военных.

    Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

    Путин также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (2)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации