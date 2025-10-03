США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО

Tекст: Вера Басилая

Левитт заявила, что ситуация находится под постоянным контролем и отслеживается в ежедневном режиме, передает РИА «Новости». Левитт подчеркнула, что Совет национальной безопасности постоянно поддерживает связь с партнерами по НАТО, а президент регулярно обсуждает происходящее с лидерами альянса.

По ее словам, Белый дом внимательно относится к возможным провокациям, в том числе к инцидентам с датскими военными во время саммита Евросоюза в Копенгагене. Она отметила, что все подобные сообщения тщательно анализируются, а администрация продолжает консультации с европейскими союзниками.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о гибридной войне и новых угрозах для Европы накануне саммита в Копенгагене.

Французские ВМС захватили в международных водах танкер, который западные СМИ связали с ажиотажем вокруг появления беспилотников над Данией.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше не отправлять дроны во Францию и Данию и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

