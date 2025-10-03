Чернышенко сообщил о рекордных инвестициях в образовательную инфраструктуру России

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия», где собрались более 1000 представителей школьного и профессионального образования из 89 регионов России, а также из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Беларуси, Южной Осетии, Таджикистана, Армении и Узбекистана, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Чернышенко отметил, что Россия переживает рекордный объем вложений в образовательную инфраструктуру, подчеркнув важность как материальной базы, так и нравственной составляющей. «Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать каждому молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни», – добавил он.

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил участников с наступающим Днем учителя и выразил уверенность в значимости их труда для будущего страны. Кравцов объявил победителя конкурса «Учитель года – 2025» – им стал Дмитрий Баланчуков из Белгородской области, преподающий китайский и английский языки. Победитель получил статуэтку «Хрустальный пеликан» и премию в 1 млн рублей.

Всероссийский форум классных руководителей завершился обсуждением ключевых вопросов образования и обменом опытом среди педагогов. Форум прошел в рамках Большой учительской недели, которая закончится 5 октября Международным днем учителя.