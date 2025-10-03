Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.3 комментария
В Одессе возбудили дело против чиновников после гибели людей при наводнении
Прокуратура завела уголовное дело против должностных лиц городского совета Одессы по статье о служебной халатности после гибели десяти человек из-за наводнения, вызванного сильным ливнем, заявила спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.
Она сообщила: «В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их структурных подразделений и других структур, в ненадлежащем содержании дренажной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для водоотведения», передает ТАСС.
Сейчас ведется сбор материалов и проведение следственно-оперативных мероприятий. Органы правопорядка анализируют, были ли допущены нарушения при содержании городской дренажной системы и реагировании на чрезвычайную ситуацию.
По информации вице-премьера Алексея Кулебы, в результате стихии в Одессе повреждены почти 500 многоэтажных и 300 частных домов. Мэр города Геннадий Труханов позднее уточнил, что число пострадавших зданий увеличилось до 868.
В ночь на вторник из-за сильной непогоды в Одессе и пригороде погибли девять человек, включая одного ребенка, из подтопленных районов эвакуированы 362 человека, спасательные работы продолжаются уже почти сутки.