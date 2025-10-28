Глава МИД КНДР обвинила США в подрыве мировой стабильности

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи обвинила США в подрыве мировой стабильности

Tекст: Ольга Иванова

Действия США стали причиной пошатнувшейся мировой безопасности, заявила на пленарном заседании Международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии остается нестабильной и усугубляется проведением военных учений, а также действиями, нарушающими суверенитет КНДР.

В своем выступлении Чхве Сон Хи подчеркнула: «Сегодня безопасность во всем мире пошатнулась. Это вызвано, в частности, действиями США. Безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии не стабильна. Мы наблюдаем различные военные учения и некоторые действия, направленные против суверенитета КНДР».

По словам главы МИД, расширение военного потенциала США только формально объясняется заботой о безопасности, однако на деле приводит к напряженности. Она обратила внимание на то, что все государства стремятся жить без давления, и никто не принимает попытки доминирования одной страны над остальными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с 15 по 19 сентября.