СК: Паршин собирался получить взятку в 31,5 млн рублей
Вынесен приговор бывшему замминистра Минцифры Максиму Паршину по делу о получении взятки, его приговорили к девяти годам колонии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей, пояснила Петренко, передает ТАСС.
Экс-замминистра обещал бывшему гендиректору «БФТ-холдинг» Александру Моносову содействие в получении грантов Российского фонда развития информационных технологий на 449 млн рублей для его компаний.
В 2023 году он получил первую часть взятки – 3,75 млн рублей от представителя коммерческих структур Моносова. Это была лишь часть из оговоренной суммы. За содействие экс-замминистра отвечал в части выделения грантов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
В ФСБ отметили, что Паршин лоббировал интересы отдельных IT-компаний через Минцифры России. Финансирование выдавалось как мера господдержки для отечественных IT-компаний.
В июле 2023 года ФСБ задержала Паршина и Моносова. При обысках были арестованы крупные наличные средства и дорогостоящая недвижимость, зарегистрированная на родственников Паршина.
В апреле Хамовнический суд столицы постановил передать в доход государства 3,7 млн рублей, которые экс-замглавы Минцифры Максим Паршин получил в качестве взятки.
Паршина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, прокуратура запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.