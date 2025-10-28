СК: Паршин собирался получить взятку в 31,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей, пояснила Петренко, передает ТАСС.

Экс-замминистра обещал бывшему гендиректору «БФТ-холдинг» Александру Моносову содействие в получении грантов Российского фонда развития информационных технологий на 449 млн рублей для его компаний.

В 2023 году он получил первую часть взятки – 3,75 млн рублей от представителя коммерческих структур Моносова. Это была лишь часть из оговоренной суммы. За содействие экс-замминистра отвечал в части выделения грантов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В ФСБ отметили, что Паршин лоббировал интересы отдельных IT-компаний через Минцифры России. Финансирование выдавалось как мера господдержки для отечественных IT-компаний.

В июле 2023 года ФСБ задержала Паршина и Моносова. При обысках были арестованы крупные наличные средства и дорогостоящая недвижимость, зарегистрированная на родственников Паршина.

В апреле Хамовнический суд столицы постановил передать в доход государства 3,7 млн рублей, которые экс-замглавы Минцифры Максим Паршин получил в качестве взятки.

Паршина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, прокуратура запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.