    Ревность к Лукашенко довела Литву до угроз России
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске
    Минфин ограничил выдачу льготных кредитов по семейной ипотеке
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    27 октября 2025, 19:25 • Новости дня

    Ушаков сообщил о сохранении готовности к встрече Путина и Трампа

    Ушаков: Готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сроки переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не определены, однако политическая готовность к диалогу остается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, – это сохраняется», – заявил Ушаков в ответ на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о вероятных сроках мероприятия, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным при уверенности в сделке по Украине.

    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    27 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»

    NYT: Путин отправил Западу сигнал успешными испытаниями «Буревестника»

    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада, пишет издание The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что заявление было расценено как предупреждение странам Запада. Путин подчеркнул, что подобного рода вооружение обладает неограниченной дальностью действия, что накладывает новые вызовы для международной безопасности, передает New York Times.

    Эксперты подчеркнули, что разработка этой ракеты велась на протяжении многих лет, а ее испытание не стало неожиданностью для международного сообщества. Однако эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис заявил: «Это маленький летающий Чернобыль», сравнив новую российскую разработку с аварией на Чернобыльской электростанции.

    По мнению Льюиса, появление подобного оружия «дестабилизирует ситуацию и затрудняет контроль над вооружениями», а сама ракета вызывает серьезную обеспокоенность специалистов в сфере безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.


    27 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал документ, который определяет порядок обращения к иностранным властям в случае совершения преступления иностранцем на территории России.

    Закон, подписанный Владимиром Путиным, регулирует порядок взаимодействия России с иностранными государствами при уголовном преследовании подозреваемых или обвиняемых, скрывшихся за пределами страны, передает ТАСС.

    Теперь Генпрокуратура обязана обращаться за уголовным преследованием в иностранные компетентные органы согласно международным договорам либо по принципу взаимности в ходе предварительного следствия.

    Если суд уже начал рассмотрение дела, решение о передаче необходимых материалов Генпрокуратуре для обращения за рубеж принимает сам суд. Поправки также охватывают обратную ситуацию: если подозреваемый скрылся на территории России, уголовное преследование будет вестись на тех же основаниях – исходя из международных договоров или принципа взаимности.

    Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала четкая процедура взаимодействия с зарубежными структурами по этим вопросам. Разъясняется, что нововведения направлены на усиление неотвратимости ответственности для лиц, избежавших расследования, скрываясь за границей.

    Напомним, с 26 октября вступил в силу закон, который ужесточает уголовную ответственность для иностранных агентов. Теперь для привлечения к уголовной ответственности таким лицам достаточно совершить однократное административное нарушение.

    27 октября 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не принимает участия в решениях Евросоюза относительно замороженных российских активов для помощи Украине.

    Трамп не участвует в обсуждении вопроса использования Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос журналистки, нужно ли блоку использовать эти активы для оплаты военной поддержки Киева, Трамп заявил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую».

    При этом Трамп не стал отрицать вероятность введения новых американских санкций против России, пишет ТАСС.

    На уточняющий вопрос по поводу возможности новых рестрикций, президент ответил: «Вы это узнаете». Его слова транслировались на сайте Белого дома во время разговора с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Министерство финансов США на прошлой неделе объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    27 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    Открывая встречу, Путин обратился к северокорейской делегации с просьбой передать Ким Чен Ыну личные пожелания, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.

    Ранее в послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    В июне президент России посетил КНДР.

    27 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

    Песков назвал важными слова Трампа о подлодке у берегов России

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Дональда Трампа о наличии американской ядерной подлодки у российских берегов является выражением позиции действующего президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии ядерной подлодки у берегов России, передает ТАСС.

    «Эта точка зрения главы американского государства, она важна», – отметил Песков.

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания ракеты «Буревестник» не повлияют на и без того крайне низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что система вооружений «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    27 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    В США объявили о прекращении выдачи талонов на питание из-за шатдауна

    Tекст: Ирма Каплан

    Американцам с ноября прекратят выдачу талонов на продукты питания по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP) из-за продолжающегося в стране шатдауна, сообщило Министерство сельского хозяйства США.

    «Демократы в Сенате уже 12 раз проголосовали за то, чтобы не финансировать программу продовольственных талонов, также известную как Программа дополнительной помощи в области питания (SNAP). В итоге, источник финансирования иссяк. На данный момент с 01 ноября пособия выдаваться не будут», – сказано в сообщении ведомства, размещенном на основной странице сайта.

    В министерстве отметили, что для демократов в Сенате наступает переломный момент, когда им придется решить: продолжать настаивать на медицинском обслуживании нелегалов и процедурах, направленных на устранение гендерных различий, или возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать необходимую помощь и питание.

    Льготы SNAP, которые ежемесячно распределяются федеральным правительством между штатами, действовали до октября, поскольку средства на них были выделены до начала шатдауна 1 октября. Но в письме от 10 октября Рональда Уорда, исполняющего обязанности заместителя администратора SNAP, сказано, что выплаты прекратятся 1 ноября, если шатдаун продолжится и после этой даты.

    «Как указано в нашей заметке об истечении срока действия ассигнований от 1 октября 2025 года, SNAP располагает средствами для выплаты пособий и проведения операций в течение октября. Однако, если нынешнее сокращение ассигнований продолжится, средств будет недостаточно для полной выплаты ноябрьских пособий SNAP примерно 42 млн человек по всей стране», – приводит записку Уорда NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну. Бессент предупредил о риске задержки зарплаты военным США из-за шатдауна. Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой.

    26 октября 2025, 20:47 • Новости дня
    Лавров рассказал о затронутом Путиным вопросе территорий с Трампом

    Лавров: Путин поднимал вопрос территорий Украины при общении с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Территориальный вопрос на Украине неоднократно поднимался на двусторонних встречах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где речь шла об исторически русских землях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Вопрос территорий на Украине обсуждался между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    «Это все обсуждается в самых разных форматах», – сказал Лавров, отметив, что Путин регулярно отвечал на вопросы о территориях на встречах с Трампом и в беседах с журналистами.

    Министр подчеркнул открытость Владимира Путина к диалогу с лидерами других стран, которые хотят понять позицию России по украинскому конфликту. Лавров добавил: «У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует».

    Лавров заявил, что, по мнению Москвы, в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске, упоминал территориальный вопрос, однако российская сторона считает, что главное – защита населения. Лавров объяснил, что новые территории, называемые «новыми» в западной прессе, на самом деле являются исторически русскими землями, оказавшимися частью Украинской ССР после распада Советского Союза.

    По словам главы МИД, жители на освобождаемых частях Запорожья и Херсона остаются на этих территориях и приветствуют приход российских войск, несмотря на попытки украинской армии эвакуировать их.

    «Большинство людей не уезжают, а остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают», – заявил Лавров.

    По его словам, решение о включении этих территорий было принято после проведения референдумов, а не навязано сверху, как это произошло с отделением Косово.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ключевыми элементами урегулирования украинского конфликта гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и пообещал не уступать территории России.

    Политолог Тимофей Бордачев отметил, что территориальные инициативы США по урегулированию кризиса на Украине нереализуемы.

    27 октября 2025, 18:54 • Новости дня
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США по обвинению в похищении детей

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в США, говорится в предупреждении МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последнее время участились случаи задержания россиянок и других граждан России на территории США по абсурдным обвинениям в «похищении» детей.

    «Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что к россиянам, оказавшимся в подобных жизненных обстоятельствах, со стороны американских правоохранителей применяется практика задержаний и выдвигаются обвинения, которые в России считают недопустимыми и не соответствующими реальной ситуации.

    МИД акцентировал, что особенно важно учитывать такие риски для соотечественников, находящихся в браках с гражданами США, а также настоятельно посоветовал воздерживаться от не связанных с необходимостью поездок в эту страну.

    В июне МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

    27 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о прекращении соглашения по плутонию с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил прекращение соглашения о совместной утилизации плутония, ранее достигнутого между Москвой и Вашингтоном, а также всех сопутствующих протоколов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония, пишет ТАСС.

    Документ больше не регламентирует действия сторон по утилизации этого материала, который ранее не использовался для оборонных целей.

    Соглашение между Россией и США было достигнуто в 2000 году. Ратификация документа в России прошла в 2011 году. Согласно положениям соглашения, каждая из сторон должна была утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не предназначенного для военных программ.

    Закон также распространяется на прекращение действия всех протоколов, сопутствовавших основному соглашению. Речь идет о документах, касающихся финансирования, гражданской ответственности за возможный ущерб и порядка утилизации плутония путем его облучения в ядерных реакторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики США разрешило компаниям использовать оружейный плутоний для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Эксперты объяснили, что денонсация соглашения о плутонии позволяет США самостоятельно распоряжаться оставшимися запасами.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов выразил скепсис в отношении потенциального успеха программ США по переработке оружейного плутония в топливо для АЭС.

    27 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия официально ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

    Подпись президента России Владимира Путина завершила процедуру ввода соглашения в действие, передает ТАСС.

    «Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», – указано в документе.

    Договор, инициированный президентом России, охватывает расширенное сотрудничество в политике, экономике, энергетике, добыче ресурсов, транспорте, связи, а также в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    В пояснительной записке подчеркивается, что государства создают регулярный политико-дипломатический диалог и новые механизмы координации по двусторонней и международной повестке. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что соглашение позволит вывести отношения двух стран на принципиально новый уровень.

    В сентябре Путин внес в Госдуму Договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Напомним, президенты России и Венесуэлы 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.

    27 октября 2025, 14:22 • Новости дня
    Сийярто объяснил ситуацию с саммитом Путина и Трампа в Будапеште

    Сийярто заявил о продолжающейся подготовке к саммиту России и США

    Tекст: Вера Басилая

    США не отказываются от инициирования саммита с Россией, вопрос заключается только в том, когда стороны смогут достичь таких договоренностей, при которых встреча приведет к установлению мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    США не отказываются от идеи проведения саммита с Россией, вопрос заключается лишь в сроках и степени готовности встречи, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште отметил, что американская сторона не отвергает возможность организации мирного саммита с Россией, однако важно выбрать момент, когда подготовка позволит достигнуть ощутимых результатов для установления мира.

    Сийярто подчеркнул, что обсуждение подготовки продолжается, и вопрос заключается именно во времени ее проведения. Он также выразил надежду, что такой саммит сможет поспособствовать возвращению мира в Центральную Европу.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште будет зависеть от США.

    Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, но не исключил возможность дальнейших переговоров.

    Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

