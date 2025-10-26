При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

Гладков сообщил о шести раненых при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Гладков сообщил в Telegram-канале, что шесть мирных жителей пострадали от ударов беспилотников ВСУ в Белгороде и Грайворонском округе Белгородской области.

По словам губернатора, трое были ранены в Белгороде: боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги при отражении атаки дрона, а мужчина и женщина получили аналогичные травмы ног и рук возле коммерческого объекта. Троих пострадавших в городе госпитализировали в больницу № 2.

По информации губернатора, в селе Дорогощь Грайворонского округа баротравмы от удара дрона получили трое, включая 14-летнего мальчика. Медики доставили взрослого мужчину и женщину в ту же городскую больницу Белгорода, а ребенка – в детскую областную больницу.

Также в результате атак беспилотников были повреждены остекление нескольких квартир в двух многоквартирных домах Белгорода, фасад еще одного здания и окна в двух частных домах. Осколками посекло шесть легковых автомобилей. Повреждения получили и социальные, и коммерческие объекты города. В селе Таврово Белгородского района пробило кровлю частного дома, а в селе Ясные Зори повреждены остекление, балкон и фасад многоквартирного дома.

Гладков сообщил, что в результате удара по поселку Маслова Пристань пострадали десять человек, включая двоих несовершеннолетних.

После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки.