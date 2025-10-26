Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Магнитогорске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аделия Петросян одержала победу на стартовом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Магнитогорске, сообщает ТАСС. Победа позволила фигуристке уверенно подтвердить свой статус одной из главных фавориток сезона.

Петросян восемнадцать лет, она уже дважды становилась чемпионкой России. В сентябре спортсменка выиграла квалификационный турнир в Пекине и тем самым обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

Соревнования на льду Магнитогорска продолжатся до вечера 26 октября. В заключительный день свои произвольные программы покажут мужчины, спортивные пары, а также дуэты, соревнующиеся в танцах на льду.

