Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Беременная режиссер Франк потеряла ребенка после нападения в Ленобласти
Кинорежиссер Александра Франк, которая находилась на седьмой-восьмой неделе беременности, потеряла ребенка после нападения в курортном комплексе в Ленинградской области, сообщил ее муж Сергей.
«Александру сейчас на операцию увезли. Мы потеряли ребенка», – приводит слова мужчины РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 25 октября, когда семья отдыхала в курортном комплексе во Всеволожском районе. По словам матери кинорежиссера, Ларисы Бравицкой, их отдых был прерван шумной компанией по соседству. После замечания к ним ворвалась агрессивная девушка в состоянии алкогольного опьянения.
«Она пьяная ворвалась в дом, стала рвать на мне пижаму, ударила меня, я до сих пор дышать не могу, в ребра. Совершенно неадекватная. Мы попытались ее выдворить – она орала, бесновалась, зять увел ее на ресепшн», – рассказала Бравицкая.
Несмотря на вызов полиции, правоохранители не прибыли на место происшествия. Администрация курорта ограничилась тем, что отправила нападавшую домой на такси.