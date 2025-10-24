Астрономы увидели подтверждение нагрева солнечной короны альвеновскими волнами

Европейские астрономы впервые засняли разогревающие корону Солнца волны

Tекст: Мария Иванова

Европейские астрономы впервые получили прямые доказательства существования альвеновских волн – особого типа электромагнитных колебаний, разогревающих атмосферу Солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Нортумбрии.

Эти волны обнаружили при наблюдениях с помощью одного из наиболее совершенных наземных солнечных телескопов DKIST, расположенного на Гавайях.

«Данное открытие является конечным результатом очень долгих и кропотливых поисков, которые начались еще в 1940 годах. Нам наконец-то удалось напрямую увидеть эти „закручивающие“ колебания, которые периодически заставляют линии магнитного поля проникать в корону и покидать ее пределы», – заявил профессор Университета Нортумбрии Ричард Мортон.

В научной среде давно обсуждается парадокс: температура солнечной поверхности составляет около 5,8 тыс. градусов Кельвина, а корона разогревается до миллиона градусов. В теории главной причиной стали как раз альвеновские волны, предсказанные еще в 1942 году шведским физиком Ханнесом Альвеном.

Ранее ученым удавалось только косвенно фиксировать признаки волн, но благодаря новейшим методикам спектроскопии и анализу сигнала стало возможно напрямую зафиксировать их изображения. Подсчеты показали, что альвеновские волны переносят от 100 до 400 ватт энергии на каждый квадратный метр поверхности Солнца.

Исследователи отмечают, что этого энергетического потока более чем достаточно для поддержания высокой температуры короны даже в периоды малой солнечной активности и формирования солнечного ветра. Это открытие не только разрешает одну из старейших загадок солнечной физики, но и открывает новые перспективы для изучения динамики звездных атмосфер.

