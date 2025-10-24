Минздрав Бурятии сообщил об увеличении отравившихся в Улан-Удэ

Tекст: Ирма Каплан

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», – сообщили в министерстве ТАСС.

В ведомстве добавили, что в республиканскую клиническую инфекционную больницу находятся 82 пациента, из них 32 человека были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 18 октября управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия запустило эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. СУ СК России по региону по факту массового отравления возбудило уголовное дело.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии. Заведующую производством пищевого цеха после массового отравления 89 человек, среди которых оказались 49 детей, задержали в Улан-Удэ. Днем ранее, 23 октября, число отравившихся составляло 159 человек.