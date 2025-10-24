Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Минздрав Бурятии сообщил об увеличении отравившихся в Улан-Удэ
Пострадавших от продукции компании «Восток» в Улан-Удэ стало больше, сообщили в Минздраве Бурятии в пятницу.
«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них в 92 случаях речь о детях», – сообщили в министерстве ТАСС.
В ведомстве добавили, что в республиканскую клиническую инфекционную больницу находятся 82 пациента, из них 32 человека были выписаны в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 18 октября управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия запустило эпидрасследование в связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией. СУ СК России по региону по факту массового отравления возбудило уголовное дело.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии. Заведующую производством пищевого цеха после массового отравления 89 человек, среди которых оказались 49 детей, задержали в Улан-Удэ. Днем ранее, 23 октября, число отравившихся составляло 159 человек.