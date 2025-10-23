Рада постановила убрать русский язык из украинских паспортов

Tекст: Ольга Иванова

Верховная рада приняла постановление, согласно которому из внутренних украинских паспортов старого образца должны быть убраны надписи на русском языке, передает ТАСС. Теперь записи в паспорт-книжечку будут вноситься исключительно на украинском языке, говорится на официальном портале украинского парламента. Прежние правила с дублированием информации на русском языке действовали с 1992 года.

Как отмечает агентство УНИАН, с 2016 года на Украине новые паспорта выдаются исключительно в виде ID-карты. Паспорт-книжечку можно получить только по решению суда, и даже тогда все записи будут только на украинском языке.

При этом агентство уточняет, что старые внутренние паспорта гражданина Украины с русскоязычными надписями продолжают оставаться действительными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины рассматривают законопроект об исключении русского и молдавского языков из списка языков, подлежащих защите. Законопроект также предлагает добавить в этот перечень чешский язык и заменить еврейский язык на иврит.

Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.



