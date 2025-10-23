Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Рада постановила убрать русский язык из украинских паспортов
Верховная рада Украины одобрила исключение русского языка из паспортов-книжечек, теперь все записи должны вноситься только на государственном языке.
Верховная рада приняла постановление, согласно которому из внутренних украинских паспортов старого образца должны быть убраны надписи на русском языке, передает ТАСС. Теперь записи в паспорт-книжечку будут вноситься исключительно на украинском языке, говорится на официальном портале украинского парламента. Прежние правила с дублированием информации на русском языке действовали с 1992 года.
Как отмечает агентство УНИАН, с 2016 года на Украине новые паспорта выдаются исключительно в виде ID-карты. Паспорт-книжечку можно получить только по решению суда, и даже тогда все записи будут только на украинском языке.
При этом агентство уточняет, что старые внутренние паспорта гражданина Украины с русскоязычными надписями продолжают оставаться действительными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины рассматривают законопроект об исключении русского и молдавского языков из списка языков, подлежащих защите. Законопроект также предлагает добавить в этот перечень чешский язык и заменить еврейский язык на иврит.
Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.