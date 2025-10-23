Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Верховный суд вернул государству Ивановский завод тяжелого станкостроения
Иск о возврате в собственность государства акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» и связанных с ним предприятий удовлетворен Верховным судом России.
Имущество этого стратегически важного предприятия было приватизировано с превышением полномочий региональными властями, что было признано незаконным, передает ТАСС.
Иск подавался к АО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект», а также физическим лицам, в нем излагалось требование вернуть государству акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», АО «ИЗТС» и АО «Станки и инструмент».
Судебная коллегия по экономическим спорам отменила решения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции, согласно которому завод возвращается в собственность государства. Причиной такого решения стало отсутствие необходимого решения правительства России при приватизации, что привело к незаконному выбытия имущества из федеральной собственности.
Ивановский завод тяжелого станкостроения считается одним из ведущих российских предприятий по производству высокотехнологичных станков и оборудования для промышленности, включая горизонтальные расточные станки, обрабатывающие центры и другую специализированную продукцию.
В марте второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Ивановской области, в соответствии с которым Росимущество должно вернуть бывшим владельцам АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», изъятое по иску Генпрокуратуры.