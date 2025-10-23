МИД выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами

МИД России выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российская сторона рассчитывает, что опыт нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити позволит ей по-новому взглянуть на проблемы в отношениях между двумя странами, передает ТАСС. Руденко отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, и призвал дождаться ее первых шагов на посту.

Руденко подчеркнул, что ранее Такаити работала в одной команде с бывшим премьером Синдзо Абэ, при котором, по его словам, отношения между Россией и Японией развивались весьма успешно во многих сферах. «Мы рассчитываем, что ее опыт тоже позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в наших отношениях с Японией, и, в конечном счете, руководствоваться в первую очередь национальными интересами самой страны, а не интересами третьих стран», – заявил Руденко журналистам.

