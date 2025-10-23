Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
МИД выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами
МИД России выразил надежду на новый подход Японии к отношениям между странами
Москва выражает надежду, что назначение Санаэ Такаити новым премьер-министром Японии создаст условия для пересмотра подходов к двусторонним отношениям, учитывая ее прежний политический опыт, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что опыт нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити позволит ей по-новому взглянуть на проблемы в отношениях между двумя странами, передает ТАСС. Руденко отметил, что Такаити только недавно вступила в должность, и призвал дождаться ее первых шагов на посту.
Руденко подчеркнул, что ранее Такаити работала в одной команде с бывшим премьером Синдзо Абэ, при котором, по его словам, отношения между Россией и Японией развивались весьма успешно во многих сферах. «Мы рассчитываем, что ее опыт тоже позволит ей по-новому взглянуть на те проблемы, которые существуют в наших отношениях с Японией, и, в конечном счете, руководствоваться в первую очередь национальными интересами самой страны, а не интересами третьих стран», – заявил Руденко журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый глава МИД Японии заявил о беспокойстве из-за связей России, КНДР и Китая. Талибан-сан встала во главе Японии. Премьер-министром Японии впервые стала женщина.