Попытавшийся протаранить ворота посольства России в Бухаресте оказался наркоманом

Digi24: Таранивший ворота посольства России в Румынии был под наркотиками

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 53 года, это гражданин Румынии, с него взяли биологические пробы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi24.

Позже мужчину доставили в штаб дорожной бригады для дополнительных проверок.

Ранее сообщалось, что неизвестный за рулем автомобиля попытался въехать в ворота российского посольства в Бухаресте, нападавшего задержали.

В январе в Стокгольме был задержан 45-летний мужчина, который пытался въехать на автомобиле в ворота посольства России.

В сентябре ворота российского генконсульства России в австралийском Сиднее протаранил внедорожник.