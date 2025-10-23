ГКНБ Таджикистана сообщил о росте вербовки мигрантов террористами в СНГ

ГКНБ Таджикистана сообщил о вербовке мигрантов террористами и росте ячеек в СНГ

Tекст: Вера Басилая

На конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму Ятимов заявил, что террористические организации в странах СНГ в последнее время все чаще уделяют внимание трудовым мигрантам при вербовке новых членов, передает РИА «Новости».

Ятимов отметил, что именно мигранты считаются самой уязвимой категорией населения для таких преступных структур.

Во время конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму Ятимов заявил, что сегодня террористические и экстремистские организации, а также их спящие ячейки, связанные с транснациональной и киберпреступностью, активно пытаются дестабилизировать обстановку в регионе. По его словам, в последние годы такие ячейки формируются на территории государств СНГ.

Ятимов подчеркнул, что вербовщики используют региональную ментальность для распространения радикальной идеологии и политизации ислама.

Также глава ГКНБ Таджикистана добавил, что террористические организации наладили разветвленную систему по подбору, обучению и вербовке рекрутов в странах Ближнего и Среднего Востока, чтобы направлять их на диверсионно-подрывную деятельность в других государствах.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что британская разведка вербует мигрантов и радикалов для совершения убийств в России.

До этого в Узбекистане задержали членов террористической ячейки, раскрытой ранее в Москве. ФСБ пресекла деятельность группы из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой трудовых мигрантов под руководством идеологов из Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД писала, что приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку на проукраинские и экстремистские интернет-каналы.