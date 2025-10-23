Эксперт Хачатурян рассказал о новых лимитах снятия наличных в банкоматах

Tекст: Ирма Каплан

«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», – рассказал он агентству «Прайм».

Кроме того, банки устанавливают лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду, которые отличаются в зависимости от организации и условий обслуживания клиента.

Основная задача введения лимитов – борьба с мошенничеством и отмыванием денег. Новые меры с 1 сентября стали дополнением к уже существующим правилам.

В частности, при подозрении на мошеннические действия может временно вводиться ограничение – 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Также возможно постоянное ограничение – 100 тыс. рублей в сутки для клиентов, чьи данные попали в базу Центробанка по подозрительным операциям.

Если требуется снять сумму, превышающую лимит, можно оформить подписку или пакет услуг с увеличенными лимитами, либо перевести деньги на счет и получить наличные через кассу банка.

Крупные суммы рекомендуется заранее согласовывать по телефону или через личный кабинет. Иногда можно перевести средства на карту другого банка с более высоким лимитом, однако стоит учитывать лимит на переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей – 30 млн рублей в месяц, резюмировал эксперт.

