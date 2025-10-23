Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.13 комментариев
Эксперт Хачатурян рассказал о новых лимитах снятия наличных в банкоматах
Российские банки с начала сентября изменили правила снятия наличных в банкоматах, установив разные лимиты и дополнительные ограничения для клиентов, сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», – рассказал он агентству «Прайм».
Кроме того, банки устанавливают лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду, которые отличаются в зависимости от организации и условий обслуживания клиента.
Основная задача введения лимитов – борьба с мошенничеством и отмыванием денег. Новые меры с 1 сентября стали дополнением к уже существующим правилам.
В частности, при подозрении на мошеннические действия может временно вводиться ограничение – 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Также возможно постоянное ограничение – 100 тыс. рублей в сутки для клиентов, чьи данные попали в базу Центробанка по подозрительным операциям.
Если требуется снять сумму, превышающую лимит, можно оформить подписку или пакет услуг с увеличенными лимитами, либо перевести деньги на счет и получить наличные через кассу банка.
Крупные суммы рекомендуется заранее согласовывать по телефону или через личный кабинет. Иногда можно перевести средства на карту другого банка с более высоким лимитом, однако стоит учитывать лимит на переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей – 30 млн рублей в месяц, резюмировал эксперт.
Депутат Никитин объяснил, как избежать ошибочной блокировки снятия наличных. Кроме того, депутат Говырин сообщал, что мошенники всегда пытаются подтолкнуть жертву к поспешным решениям, создавая ощущение неотложности, например через сообщения об угрозе блокировки счета или необходимости срочной оплаты.