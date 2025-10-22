Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
«Известия»: Wildberries&Russ купила туроператора Fun&Sun
Объединенная компания Wildberries&Russ приобрела одного из крупнейших российских туроператоров Fun&Sun, сумма сделки оценивается примерно в 200 млн долларов.
Сделка между структурами «Севергрупп» Алексея Мордашова и объединенной компанией Wildberries&Russ по продаже туроператора Fun&Sun уже завершена, передают «Известия».
Информацию о закрытии сделки подтвердили три источника, близких к сторонам переговоров. Представители «Севергрупп» и Fun&Sun воздержались от комментариев, а в Wildberries лишь напомнили о стратегическом партнерстве, начатом в сентябре.
По словам источников издания, сумма сделки составила не менее 15–16 млрд рублей, что эквивалентно примерно 200 млн долларов. Один из собеседников отметил, что у Fun&Sun имеется значительная долговая нагрузка, а оценка всего бизнеса с учетом долгов достигает 50–60 млрд рублей. Руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков уточнил, что стоимость учитывает все обязательства компании.
Fun&Sun, ранее известная как «TUI Россия», была создана в 2009 году на базе VKO Group и Mostravel как совместное предприятие «Севергрупп» и TUI Group. В 2022 году компания сменила название. Сейчас у туроператора около 12 тыс. турагентов, включая франчайзи, и он входит в топ-3 по взносам в фонд персональной ответственности. По итогам 2024 года выручка Fun&Sun составила 104,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 4,9 млрд рублей.
Wildberries&Russ – совместное предприятие, созданное в 2024 году с долями 65% и 35% соответственно, объединяет маркетплейс, логистику, рекламные технологии, а также направления факторинга и IT-платформ. В сегменте e-commerce оборот структуры в 2024 году составил 4 трлн рублей, а чистая прибыль – 104 млрд рублей. В июле 2025 года компания зарегистрировала «РВБ Трэвел» для развития туристического бизнеса.
