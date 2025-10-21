  • Новость часаЛавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    6 комментариев
    21 октября 2025, 14:47 • Новости дня

    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине

    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

    Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

    «СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

    Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

    Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

    Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.

    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (5)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый тяжеловесный дрон «Воган», способный поднимать до девяти килограммов, уже начали использовать на Украине для сброса грузов и поражения целей, рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

    По его словам, российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон «Воган», передает РИА «Новости». «Это вот наша разработка новейшая, применять начали недавно. Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти килограммов», – заявил Круглый.

    Он уточнил, что благодаря увеличенному весу и размерам устройство отличается устойчивостью к погодным условиям и способно преодолевать большие расстояния. Дрон используется для различных задач, в том числе для доставки боеприпасов и поражения целей на значительном удалении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы батальона «Восток» начали использовать специальные средства подавления для борьбы с FPV-дронами. В России происходит революция в области применения беспилотников на поле боя. Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом

    У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры заявили о значительных потерях 63-й механизированной бригады ВСУ на участке между Ставками, Кировском и Красным Лиманом.

    Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

    В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

    Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

    Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Заочно осужденные к пожизненному сроку бойцы РДК оставили в России долги

    Основатель РДК Капустин и актер «Глухаря» Канахин оставили в России долги

    Tекст: Денис Тельманов

    Два заочно осужденных к пожизненному сроку эктремиста - основатель РДК Денис Капустин и актер сериала «Глухарь» Кирилл Канахин имеют в России неоплаченные налоги, кредиты и коммунальные платежи, часть долгов взыскивается принудительно.

    Как сообщает ТАСС, основатель запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и актер Кирилл Канахин, оба внесенные в перечень экстремистов и террористов, имеют значительные долги перед государством. По информации правоохранительных органов, у Капустина остались неоплаченные налоги и сборы, а у Канахина накопились долги почти на 510 тыс. рублей, большая часть которых – кредитные обязательства.

    «У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей – более половины из-за кредитной задолженности», – рассказал собеседник агентства, добавив, что по ряду долгов идет принудительное взыскание.

    Согласно материалам суда, по долгам Капустина открывалось исполнительное производство на основании решения мирового судьи Москвы, однако впоследствии дело было прекращено.

    В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются налогов и сборов, а также кредитов и коммунальных платежей. Из них пять дел уже прекращены по основаниям, предусмотренным законом.

    Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления. Канахин осужден за участие в этом нападении и боевых действиях против российских войск в Херсонской области. Канахин известен по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Участковый».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета России по обвинению в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти.

    Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенному в России террористическому формированию РДК. Жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки вовлечь других в деятельность запрещенного РДК.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону при падении украинского БПЛА ранен житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате инцидента с украинским беспилотником в Пролетарском районе города мужчина получил осколочные ранения, также помощь оказали несовершеннолетнему.

    Житель Ростова-на-Дону был ранен после падения украинского беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

    По словам Слюсаря, пострадавший получил осколочные ранения, и его доставляют в БСМП бригадой скорой помощи. На месте происшествия также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему, который находился рядом с местом падения БПЛА.

    Подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений частных домов уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника была повреждена стена многоэтажного дома, а жители были эвакуированы, но пострадавших не зафиксировали.

    В Белгородской области атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского округа. В Ульяновской области силовики предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию в Вешкайме.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:38 • Новости дня
    Фицо сообщил о единой позиции Словакии и ОАЭ по Украине

    Словакия и ОАЭ заявили об отсутствии военного решения конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обе страны выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине и надеются на будущий саммит.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам заявил, что руководство Словакии и Объединенных арабских эмиратов убеждены в отсутствии военного решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, значительная часть переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном была посвящена ситуации на Украине.

    «Значительная часть нашей встречи была посвящена войне на Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения», – подчеркнул Фицо. Он также отметил, что стороны возлагают большие надежды на возможный саммит между Трампом и Путиным в Будапеште.

    В ходе визита Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая сотрудничество в военно-промышленной сфере. Также сообщается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян может в ближайшее время посетить Словакию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за политику по отношению к России. Дипломаты Евросоюза не смогли договориться о новом санкционном пакете против России.

    Роберт Фицо заявил, что обсуждение Украины в Евросоюзе используется для сокрытия неспособности решать внутренние кризисы. Словакия намерена оказать военную помощь киевскому режиму. Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Северная часть Черниговской области обесточена после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В северной части Черниговской области Украины произошло полное отключение электричества из-за повреждения энергетического объекта после серии взрывов, сообщает энергокомпания «Черниговоблэнерго».

    Северная часть Черниговской области Украины осталась без электроснабжения после повреждения энергообъекта, передает РИА «Новости».

    По данным энергокомпании «Черниговоблэнерго», причиной отключения стала атака на региональную энергосистему.

    Ранее на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

    Движение поездов на Сумском направлении оказалось нарушено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры.

    Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов посоветовал украинцам зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Сальдо заявил о невозможности форсирования Днепра украинскими войсками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал форсирование Днепра для украинских войск невыполнимой задачей из-за их текущего состояния.

    По его словам, форсирование Днепра силами украинских военных невозможно при их нынешнем положении, передает РИА «Новости». Сальдо подчеркнул: «Форсировать – это слишком громкое слово. Сразу представляются понтоны, наплавные мосты, движущиеся к ним танки и колонны войск. Такого нет и не предвидится. Форсировать Днепр – задача крайне сложная, а при текущем состоянии ВСУ – безнадежная».

    Он отметил, что отдельные диверсионные группы на лодках иногда пытаются перебраться на левый берег Днепра, однако противник практически всегда получает отпор. По словам Сальдо, российские силы быстро реагируют на такие попытки, уничтожают лодки и наносят удары по местам отправления.

    Глава региона добавил, что количество этих попыток снижается, и их становится все меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленны. ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Брянской области сталкиваются с обострением угроз со стороны ВСУ, которые все чаще прибегают к запугиванию мирного населения, заявил губернатор этого региона Александр Богомаз .

    По его словам, ВСУ все чаще прибегают к террору в отношении мирных жителей Брянской области, передает РИА «Новости». Богомаз подчеркнул, что такие действия со стороны украинских военных возможны из-за поддержки Запада, который позволяет ВСУ вести себя подобным образом. Губернатор считает, что западные кураторы подталкивают Киев к эскалации насилия.

    Богомаз отметил, что за последний год количество обстрелов со стороны ВСУ значительно возросло. По его словам, украинские военные становятся «все жестче и жестче» по отношению к гражданскому населению региона. Он также провел параллели с событиями Великой Отечественной войны, напомнив о карателях-бандеровцах на западной Украине.

    Губернатор рассказал, что сейчас на Украине формируется агрессивная идеология, в рамках которой даже дети усваивают лозунги, призывающие к насилию в отношении россиян. Богомаз подчеркнул, что подобного в российских школах нет. Он считает, что возрождение фашизма на Украине стало нормой и частью национальной политики этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. В телефонах украинских пленных нашли видео расстрелов автомобилей с мирными гражданами. ВСУ убили дроном пятнадцать жителей Донбасса за помощь российским военным.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии ВСУ в окружение под Новоселовкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России заняли новые позиции юго-западнее Шандриголово и Дерилово, что привело к окружению украинской группировки в Новоселовке, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военные России взяли в тактическое окружение группировку ВСУ в населенном пункте Новоселовка в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска после длительных боев заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Шандриголово и продвинулись в том же направлении от Дерилово.

    «Таким образом, ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий», – заявил Марочко.

    Эксперт подчеркнул, что если командование ВСУ не примет решения о выводе личного состава, то до ста украинских военнослужащих могут попасть в полноценное окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. ВСУ перебросили подкрепления к Дерилово. Армия России закрепилась на севере Дробышева.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:19 • Новости дня
    Слюсарь: Несущие конструкции атакованной БПЛА многоэтажки не пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы многоэтажного дома в Батайске вернулись в свои квартиры после проверки зданий специалистами, несмотря на частичное разрушение стены в результате атаки беспилотника.

    Несущие конструкции жилого дома в Батайске, поврежденного в ходе атаки беспилотника, остались целыми, передает ТАСС. После осмотра здания специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки была частично разрушена стена многоэтажки, и из дома эвакуировали двадцать человек. В ходе обследования взрывотехники завершили работу, не выявив дополнительных угроз для жильцов.

    Слюсарь отметил, что саперы продолжают работу на улице Октябрьской. Помимо повреждения жилого дома, пострадали торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, пострадавших не зафиксировали.

    ПВО за три часа в небе над тремя регионами России уничтожили 15 беспилотников самолетного типа.

    В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 09:33 • Новости дня
    Комбриг Верещагин сообщил об изменении тактики ВСУ из-за потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали использовать небольшие диверсионно-разведывательные группы из-за серьезных потерь и невозможности проводить контратаки на новых позициях, заявил командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады имени Святого Благоверного Великого князя Александра Невского Алексей Верещагин.

    По его словам, украинские вооружённые силы изменили тактику из-за высоких потерь и теперь действуют малыми диверсионно-разведывательными группами, передает ТАСС.

    «У противника огромные потери в живой силе в первую очередь и недостаток живой силы, [он показывает] свою неспособность контратаковать и отбивать те позиции, которые мы занимаем. Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции и таким образом нанести ущерб нашим штурмовым группам», – заявил Верещагин.

    Он отметил, что российская армия эффективно отражает такие попытки за счет постоянной воздушной разведки и высокой боеготовности. По словам командира, на прошлой неделе одна из таких украинских групп численностью четыре человека была обнаружена и уничтожена в бою, а оставшиеся боевики были ликвидированы с помощью FPV-дронов.

    Верещагин подчеркнул, что новая тактика ВСУ не приносит им успеха и только увеличивает их потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. В подразделение поступила партия танков Т-90 «Прорыв». Экипажи бригады Александра Невского начали осваивать новые танки Т-90М «Прорыв».

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 06:39 • Новости дня
    «Северяне» заняли новые позиции рядом с Волчанском и Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения морской пехоты группировки «Север» продвинулись на 200 м на правом фланге наступления, отражая ожесточённые контратаки противника и захватывая военнопленных.

    Подразделения морской пехоты продолжают продвижение на правом фланге наступления группировки «Север», поддерживаемые авиацией ВКС России, ударами беспилотников и систем ТОС-1А, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Противник оказывает ожесточенное сопротивление, перебрасывает резервы и контратакует. В лесополосах на правом фланге штурмовые группы продвинулись на 200 метров и закрепились на новых рубежах.

    В районе Константиновки противник совершил три контратаки силами 225 ошп, но все атаки были отражены комплексным огневым поражением, враг с потерями отошел на исходные позиции, один военнослужащий сдался в плен. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено, российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям ВСУ в районах Искрисковщины и Рыжевки. В Сумскую область продолжают прибывать подразделения нацгвардии Украины, а из ДНР переброшены части 17-й бригады НГУ «Рейд».

    На Харьковском направлении Северяне продолжают наступление почти на всех участках, несмотря на ожесточенные бои и активное сопротивление ВСУ, которые подтягивают резервы, включая иностранных наемников. На левобережье Волчанска отмечено продвижение на 200 метров с зачисткой пяти технических зданий. В лесу западнее Синельниково и в районе Тихого отмечено продвижение на 200 и 500 метров соответственно, проведена зачистка двух лесополос.

    На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы прошли 500 метров в лесопосадках и взяли в плен троих бойцов ВСУ, отразив две контратаки. Командование ВСУ использовало подразделения иностранного легиона для контратак в районе Отрадного, однако в ходе боев уничтожено более десяти колумбийских наемников. На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано.

    За сутки потери противника превысили 200 человек: более 130 – в Сумской области, свыше 70 – в Харьковской, еще четверо взяты в плен. В Сумской области уничтожены боевая машина пехоты, миномет, пикап, два багги, пять пусковых установок БпЛА, 12 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга», наземный робот и склад материальных средств.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица Д-20, два миномета, две станции РЭБ, четыре пикапа, грузовик, микроавтобус, три пусковые установки БпЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, две антенны, 10 беспилотников самолетного типа, два дрона «Баба Яга» и склад боеприпасов. На Великобурлукском направлении уничтожены микроавтобус и пусковая установка БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Военные подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали об использовании офицерских «штрафрот» ВСУ на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

