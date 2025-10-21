Tекст: Елизавета Шишкова

Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

«СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.