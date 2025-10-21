Власти решили рассмотреть доппоставки бензина и дизеля в регионы России

Bloomberg: Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США

Tекст: Ольга Иванова

Китайские компании за последние два десятилетия создали крупнейшую в мире сеть зарубежных портов, охватывающую все континенты, кроме Антарктиды, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что китайские фирмы владеют или управляют терминалами в более чем 90 глубоководных портах за пределами страны, включая 34 из 100 самых загруженных портов мира и более трети всех коммерческих портов в Африке. Это позволяет Пекину обеспечивать не только экономические интересы, но и развивать стратегическое влияние вдоль ключевых морских путей.

В частности, два крупных контейнерных порта на обоих концах Панамского канала управляются CK Hutchison из Гонконга.

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил: «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме и вернем обратно».

Вашингтон требует от властей Панамы аннулировать концессию CK Hutchison, а в марте консорциум во главе с BlackRock предложил почти 23 млрд долларов за покупку 43 портов Hutchison, включая панамские. Китай, впрочем, старается сохранить влияние: по данным Bloomberg, Cosco ведет переговоры о праве вето на будущие продажи портов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что обеспокоенность экономическим и военным присутствием Китая разделяют и другие страны. Еврокомиссия планирует ужесточить контроль над иностранным владением транспортной инфраструктурой, Индия выступает против китайских портовых проектов в Пакистане и Шри-Ланке, а Австралия готова вернуть себе стратегически важный порт Дарвин, сданный в аренду китайской Landbridge Group на 99 лет. Австралийские власти считают, что контроль иностранной компании за главным портом на севере страны угрожает национальной безопасности, особенно учитывая совместные военные учения с США и Японией.

По данным издания, в Африке китайские компании построили и финансируют крупнейшие порты, такие как Лекки в Нигерии, а также развивают инфраструктуру: железные дороги и логистические хабы, что способствует росту экспорта и созданию новых производств. Почти половина портов, где участвует Китай, принимала военные корабли КНР, а коммерческий порт в Джибути стал основой для первой зарубежной военной базы Пекина.

В Южной Америке стратегически важным стал порт Чанкай в Перу, построенный Cosco при поддержке китайских банков. Новый порт позволяет резко сократить транспортные издержки для экспорта в Азию и снизить зависимость Китая от поставок американских соевых бобов, что усиливает его переговорные позиции на фоне продолжающейся торговой войны с США. Сейчас три из четырех крупнейших экономик Южной Америки торгуют с Китаем больше, чем с США.

Эксперты отмечают, что степень контроля Пекина над портовой сетью разнится: если в случае CK Hutchison влияние материка усилилось только после недавнего ограничения автономии Гонконга, то порты Cosco вроде Пирея в Греции или Чанкая в Перу напрямую принадлежат компаниям, связанным с китайскими властями. Однако даже несмотря на растущее давление и замедление собственной экономики, Китай, по мнению аналитиков, уже добился ключевых позиций в мировой портовой отрасли, и эта сеть стала слишком крупной, чтобы США смогли ее подорвать.

Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.