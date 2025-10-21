Депутат Госдумы сообщил о упрощении оформления налогового вычета по ипотеке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оформить налоговый вычет за проценты по ипотеке теперь возможно через личный кабинет на сайте ФНС, передает ТАСС. Говырин напомнил, что размер возврата составляет 13% от уплаченных процентов по кредиту, но не более чем с 3 млн рублей (максимум 390 тыс. рублей). Дополнительно можно вернуть налог с расходов на покупку или строительство жилья – до 260 тыс. рублей.

Депутат уточнил, что заявление на вычет можно подать после регистрации права собственности или подписания акта приема-передачи, если речь идет о новостройке. Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить справку из банка. Проверка документов занимает до трех месяцев, после чего деньги перечисляют на счет налогоплательщика в течение месяца.

По словам Говырина, для ускоренного получения вычета можно обратиться через работодателя, предоставив уведомление из налоговой, и тогда начисление НДФЛ приостанавливается до исчерпания лимита возврата (до 650 тыс. рублей по двум видам вычетов). Важно убедиться, что кредит целевой – только такие кредиты дают право на возврат. Если квартира куплена в браке, распределять вычет между супругами можно ежегодно.

Говырин подчеркнул, что причиной отказа чаще всего становятся формальные ошибки: неполный пакет документов, отсутствие права собственности, оплата квартиры материнским капиталом или средствами работодателя. Вычет невозможен при покупке у близких родственников. Для новостроек право на вычет возникает после подписания акта приема-передачи, а проценты можно заявить только после оформления права собственности.

В случае рефинансирования ипотеки право на возврат сохраняется, если новый кредит полностью направлен на погашение старого. Подать заявление можно за три предыдущих года, а неиспользованный остаток переносится на будущее, отметил депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о запуске функции оформления налоговых вычетов на портале Госуслуги. Минфин предложил ввести единую ставку налога на доходы физических лиц для лиц, признанных иноагентами. Министерство финансов также инициировал предоставление налоговых льгот для участников спецоперации на Украине и их семей.