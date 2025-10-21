В Петербурге жителей многоэтажки эвакуировали после просадки асфальта

Tекст: Денис Тельманов

Жителей дома на 1-м Муринском проспекте эвакуировали после Жителей дома на 1-м Муринском проспекте Петербурга эвакуировали из-за просадки асфальтобетонного покрытия, передает ТАСС.

По официальным данным, провал произошел на улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Оперативный штаб по ликвидации последствий возглавил губернатор Александр Беглов.

На месте происшествия задействованы все необходимые оперативные службы, включая специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», МЧС, правоохранителей и медиков. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни жильцов нет. Эвакуированные размещены в школе № 104 и обеспечены всем необходимым.

Просадка обнаружена в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Для обеспечения безопасности введены ограничения движения по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Также в зоне технологического нарушения временно отключили газоснабжение в жилых домах.

В пресс-службе губернатора отметили: «По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечены всеми необходимыми силами и средствами».

