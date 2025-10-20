Стартовал новый этап программы «Школа мэров»

Tекст: Елизавета Шишкова

Образовательная программа «Школа мэров» стартовала для пятого и шестого потоков участников, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более ста слушателей будут перенимать опыт и лучшие управленческие практики в муниципалитетах Москвы, Московской области, Тюменской, Воронежской, Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Свердловской областей и Пермского края.

Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Первый модуль проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» и посвящен национальным целям развития и современным технологиям управления.

Участников ждут встречи с главами городов, регионами, представителями правительства и администрации президента, а также практикующими экспертами. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев в приветственном слове отметил: «Вы прошли непростой отбор – в этом году было около четырех человек на место. Уверен, что помимо знаний и опыта, вы приобретете сто шестьдесят новых друзей – коллег из разных регионов страны».

Директор ВШГУ президентской академии Олег Кондратенко подчеркнул, что в реализации программы участвуют представители администрации президента, федеральные министры, главы регионов и госкорпораций. По его словам, выпускники успешно внедряют новые управленческие решения в муниципалитетах. Темы лекций первого модуля включают вопросы публичной власти в России, тенденции развития, искусственный интеллект и клиентоцентричность в управлении.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что обучение позволяет формировать эффективные команды и получать практический опыт, а важнейшей составляющей муниципального лидерства назвала искреннюю вовлеченность в судьбу территорий. Для участников организуют панельные дискуссии и практические выезды в ключевые центры управления Москвы.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин заявил, что «Школа мэров» объединяет сильный кадровый ресурс и позволяет создавать среду для раскрытия потенциала каждой территории. Уже 316 выпускников программы внедряют успешные практики по всей стране.