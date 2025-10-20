Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.3 комментария
Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.
В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.
«20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».
Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.