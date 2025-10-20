  • Новость часаЛавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 17:52 • Новости дня

    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор

    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.

    В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.

    «20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».

    Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.

    18 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Вэнс объяснил галстук главы Пентагона с триколором РФ на встрече с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета в цветах российского триколора на встрече лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Остроты ситуации на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского добавил галстук министра обороны США: цвета на нем располагались в том же порядке, что и на российском триколоре – белый сверху, затем синий и красный внизу. Эта деталь не осталась незамеченной как журналистами, так и пользователями соцсетей, передает «Московский комсомолец».

    Вэнс отреагировал на ситуацию в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), заметив: «Или, может быть, он носил цвета Америки». Вице-президент тем самым напомнил, что эти три цвета также присутствуют на флаге США.

    Накануне министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в галстуке, который был оформлен в цветах российского флага.

    19 октября 2025, 11:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    @ Lance Cpl. Kendrick Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой, который может связать Россию и США, возможно реализовать менее чем за 8 лет при бюджете до 8 млрд долларов, написал в X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, строительство тоннеля между Россией и США может обойтись менее чем в 8 млрд долларов, передает «Коммерсант». Дмитриев подчеркнул в X, что тоннель «Путина-Трампа» длиной 113 километров мог бы соединить Америку и Афроевразию, став символом единства.

    Дмитриев отметил, что при использовании традиционных технологий стоимость проекта могла бы превысить 65 млрд долларов. Однако современные методы компании The Boring Company Илона Маска, по его словам, способны существенно снизить затраты.

    По оценке Дмитриева, строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской займет менее восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский фонд прямых инвестиций начал обсуждение строительства тоннеля через Берингов пролив. Дмитриев заявил о начале сроков разработки проектной документации по этому тоннелю на Аляску. Проект тоннеля из России в Америку получил новый шанс на реализацию.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    19 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    18 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    СМИ: Трамп развалил стратегию Зеленского по украинскому конфликту
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон, пишут украинские СМИ.

    В ходе переговоров в американской столице Зеленскому не удалось добиться передачи американских ракет или усиления военной поддержки со стороны США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Трамп отказался втягивать страну в эскалацию конфликта на Украине, это решение «сломало» стратегию Зеленского и западных сторонников эскалации, рассчитывавших на более активные действия Вашингтона против России.

    Зеленский планировал в ходе визита в США получить ракеты Tomahawk, продолжить бесплатную военную помощь и усилить давление на Россию. Однако, как отмечается, ни одну из этих задач ему реализовать не удалось.

    Во время переговоров Трамп прямо заявил, что передача ракет Tomahawk могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе встречи в пятницу в Вашингтоне, как уточняет телеканал CNN, Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты.

    Напомним, Трамп усомнился в возможности передать киевскому режиму крылатые ракеты Tomahawk. Он пояснял, что Соединенным Штатам самим нужны такие ракеты.

    СМИ сообщали, что Трамп поменял свою позицию после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

    18 октября 2025, 01:22 • Новости дня
    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией

    Зеленский: Самые сложные вопросы на переговорах с Россией будут о территориях

    Зеленский назвал самый сложный для него вопрос на переговорах с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос территорий останется самым сложным и чувствительным на будущих переговорах между Украиной и Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Во время общения с журналистами Зеленский начал выступление на украинском языке, однако затем перешел на английский, объяснив, что «забыл, что находится в США», и извинился за это перед прессой, передает РИА «Новости».

    «Вопрос территорий – это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Зеленский согласился с предложением американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия на текущих позициях. «Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», – заявил украинский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер провел встречу с Зеленским в Белом доме. Зеленский пообщался по телефону с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    18 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску

    Дмитриев: Полгода назад началась работа над обоснованием тоннеля на Аляску

    Дмитриев раскрыл начало сроков разработки документации по тоннелю на Аляску
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и США, началась еще несколько месяцев назад, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    РФПИ и партнеры проинвестировали строительство первого железнодорожного моста между Россией и КНР, этот маршрут позволил сократить дорогу для перевозки грузов более чем на 700 километров, указал Дмитриев в своем X (бывший Twitter).

    Он добавил, что шесть месяцев назад российская сторона начала разработку технико-экономического обоснования тоннеля Россия – Аляска.

    Ранее Дмитриев заявил, что обсуждается идея строительства тоннеля через Берингов пролив. Он предложил соединить Россию и США подземным тоннелем.

    Директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Илья Грязнов пояснял, что строительство тоннеля через Берингов пролив возможно при наличии развитой инфраструктуры с обеих сторон. Такой проект не затронет интересы Северного морского пути.

    18 октября 2025, 02:20 • Новости дня
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    Axios: В ходе напряженной встречи Трамп отказал Зеленскому в поставке Tomahawk
    @ US Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk, пишет Axios.

    По информации источников Axios, Трамп заявил об этом «в ходе напряженной встречи». Было сказано, что США не будут передавать Киеву эти вооружения «по крайней мере, сейчас». Источники рассказали, что Зеленский активно добивался поставки Украине ракет, но Трамп не проявил гибкости по этому вопросу. Трамп подчеркнул, что настроен на поиск дипломатических решений, а поставки ракет могут помешать этому, передает РИА «Новости».

    Один из собеседников издания заявил, что переговоры прошли непросто, а другой источник охарактеризовал их как «прошедшие плохо». По словам одного из источников, в ходе обсуждения Трамп позволил себе несколько резких заявлений, и в отдельные моменты разговор носил довольно эмоциональный характер. «Никто не кричал, но Трамп был жестким», – сказал другой источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Ранее Трамп заявлял, что его решение по передаче Tomahawk на Украину почти принято. После беседы с президентом России Владимиром Путиным он сказал, что Tomahawk нужны самим США.

    18 октября 2025, 18:47 • Новости дня
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    Пушков заявил о неприятных последствиях саммита России и США для ЕС
    @ Анастасия Петрова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решения президента США Дональда Трампа и их последствия могут оказаться еще более тяжелыми для Европы, однако предстоящий саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги уже испортил настроение в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале отметил, что еще несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеялась на восстановление единства ЕС и США по Украине, как это было при администрации бывшего президента США Джо Байдена, но эти ожидания не оправдались.

    Сенатор подчеркнул, что между Трампом и Байденом существует принципиальная разница: «Трамп не Байден и им не станет. Он много раз об этом говорил сам, и в Европе это знали, но надеялись на чудо: а вдруг?». Кроме того, по словам сенатора, Россия продемонстрировала такую устойчивость в военной и экономической сферах, которую невозможно игнорировать – и Трамп это заметил.

    Еще один фактор, на который обратил внимание Пушков, заключается в идейных противоречиях между евролибералами и Трампом. Сенатор отметил, что европейские либералы и американские демократы выступают за «либеральную диктатуру», поддерживают множественные гендеры и присутствие трансгендеров в женском спорте, тогда как Трамп занимает противоположную позицию. По его словам, евролибералы – это те же американские демократы, только живущие на другом континенте.

    Пушков также напомнил о недавних настроениях европейских либералов, которые «мечтали о смерти Трампа» и поддерживали Камалу Харрис, несмотря на ее очевидную, по его мнению, бездарность. Сенатор заверил, что Трамп не забыл об этом отношении к себе.

    Ранее испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС сообщила, что в кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    19 октября 2025, 11:38 • Новости дня
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    The Washington Post: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин настаивал на передаче России полного контроля над Донецкой областью как условии прекращения конфликта, пишет The Washington Post (WP).

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева передать полный контроль над Донецкой областью как условие прекращения военных действий, передает The Washington Post.

    В ходе переговоров с Путиным Трамп не поддержал публично российское требование по ДНР, пишет WP. После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил: «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови, пусть оба объявят победу, пусть история рассудит!»

    Источники утверждают, что представитель Трампа Стив Уиткофф на переговорах акцентировал внимание украинской делегации на том, что ДНР – преимущественно русскоязычный регион, что, по мнению европейских дипломатов, является аргументом в пользу Москвы. При этом отмечается, что сам Зеленский и многие украинцы ранее говорили на русском, однако с 2014 года в стране усилилось использование украинского языка.

    Американская администрация готовит новую встречу Трампа и Путина, которая пройдет в Будапеште. В подготовке участвует госсекретарь Марко Рубио. Киев приветствовал предстоящий саммит и поддержал призыв Трампа к перемирию на текущих линиях фронта, одновременно требуя гарантий безопасности от США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios заявило об удивлении украинской делегации после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить свою беседу с Путиным с Владимиром Зеленским. Трамп назвал свою беседу с президентом России продуктивной.

    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    18 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    El Pais назвала саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В кулуарах Европейского союза будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште считают серьезным вызовом для Брюсселя, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в ЕС.

    По данным испанской газеты El Pais, несколько неназванных источников в Европейском союзе называют предстоящий саммит президентов России и США в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя, передает ТАСС. Издание отмечает, что саммит в венгерской столице воспринимается как пренебрежение Европой и ставит лидеров ЕС, руководство сообщества и НАТО в неприятное и унизительное положение.

    Публично представители Евросоюза заявляют, что встреча может быть полезна, если поможет продвижению в урегулировании конфликта на Украине. В то же время в частных беседах чиновники подчеркивают, что такой формат переговоров рассматривается ими как нежелательный исход для ЕС.

    El Pais считает, что потенциальная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может быть расценена как дипломатическая победа для президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    17 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что идея строительства туннеля между Россией и Аляской кажется ему весьма интересной.

    Трамп в Белом доме во время встречи с Владимиром Зеленским прокомментировал инициативу о строительстве туннеля через Берингов пролив. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о возможности реализации подобного инфраструктурного проекта, который соединит Россию и Аляску, передает РИА «Новости».

    «Я слышал об этом, это интересно», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    По словам Дмитриева, строительство такого туннеля может занять менее восьми лет и станет примером применения современных технологий.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию туннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – рассуждает Кирилл Дмитриев в соцсети.

    Он напомнил о планах построить мост Кеннеди-Хрущева между Россией и Аляской. По его словам, современные технологии позволят соединить Евразию и Америку туннелем Путина-Трампа всего за восемь млрд долларов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Анкоридж на Аляске совместным успехом Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит прошел в конструктивном ключе.

    18 октября 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    Трамп предложил Зеленскому «заключить сделку» для завершения конфликта с Россией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому завершить конфликт с Россией и «заключить сделку».

    «Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту [России Владимиру] Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Американский президент также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя «победителями». «Пусть история рассудит!» – заявил Трамп. Он счел разговор с Зеленским «очень интересным и сердечным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США провел переговоры с Зеленским в Белом доме. Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    В четверг вечером состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Трамп анонсировал свою следующую встречу с Путиным в Будапеште.

    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

