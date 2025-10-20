Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
Задержан причастный к хищению 2,5 млн рублей у дочери Турецкого курьер
В Москве полицейские арестовали курьера, который участвовал в хищении свыше 2,5 млн рублей у дочери музыканта Михаила Турецкого Эммануэль, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудники полиции задержали в столице курьера, связанного с группой дистанционных мошенников. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, на протяжении двух дней 20-летней дочери знаменитого артиста звонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников государственных органов. Они угрожали уголовным преследованием якобы за финансирование террористической деятельности, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.
Мошенники потребовали от девушки передать все семейные сбережения через такси, якобы чтобы избежать обыска в квартире. Напуганная девушка согласилась и отдала первому водителю около 1,4 млн рублей, а второму – 15 тыс. долларов. Общий ущерб составил более 2,5 млн рублей.
Ирина Волк сообщила, что задержан посредник, который забрал деньги у одного из таксистов. «Он пояснил, что исполнял роль курьера, а денежные средства передал неизвестному на улице Магаданской», – заявила представитель МВД.
Как уточнили в правоохранительных органах, потерпевшей оказалась дочь Михаила Турецкого Эммануэль.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время он заключен под стражу. Ведется поиск соучастников и установление других эпизодов преступлений.
