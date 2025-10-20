Tекст: Дмитрий Зубарев

Дроботов сообщил, что часть украинского гарнизона в Новопавловке была выбита без выхода из засады, передает ТАСС.

Он рассказал: «Все просто и банально. Смотрим, передвигается один военнослужащий ВСУ по своему маршруту. Не знаю, куда и зачем он шел. Наш боец, сидя в засаде, скажем так, быстренько передвинулся, застрелил его на кратчайшей дистанции, начал утаскивать в кусты, чтобы другие не заметили. Следом буквально идут еще двое. Они не видели, темное время было, сумерки. Мы сразу же направили туда дроны, чтобы они услышали дрон, засели, спрятались. Наш боец будет иметь время, чтобы тоже укрыться. Помогли наши ребята – дроноводы. Их запугали, отогнали. Самое главное, они не дали им [командованию ВСУ] сообщить, что был стрелковый бой. Так и работали какое-то время, не покидая засады».

По словам Дроботова, украинские военнослужащие, пропавшие под атаки дронов, так и не разобрались, что в селе велся стрелковый бой. Потери приняли за результат атаки беспилотников, и командование ВСУ не было уведомлено о перестрелке внутри населенного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопавловку в ДНР. Местные жители укрывали российских военных от ВСУ при освобождении населенного пункта.