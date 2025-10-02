Путин предупредил о возможности зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной

Tекст: Дарья Григоренко

«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», – заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что украинские вооруженные формирования наносят удары по окружению Запорожской АЭС, однако сама станция пока не становится целью атак. По словам Путина, электроснабжение станции поддерживается с помощью генераторов, и эта схема считается надежной.

Как подчеркнул российский президент, ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению питания из-за продолжающихся ударов со стороны украинской армии. На данный момент на Запорожской АЭС работают 4,5 тыс. человек, уточнил Путин.

Президент также упомянул, что сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на станции, знают, кто наносит удары, однако предпочитают не делать официальные заявления. Путин подчеркнул, что подобные атаки по атомным станциям крайне опасны, их необходимо прекратить.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что работы по восстановлению электроснабжения Запорожской АЭС невозможно начать из-за непрекращающихся обстрелов, что создает опасность для технического персонала станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. Глава региона Балицкий предупредил о возможных катастрофических последствиях аварии на станции для Европы. На территории, подконтрольной Киеву, была повреждена линия энергоснабжения Запорожской АЭС.