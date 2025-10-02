В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.20 комментариев
В Китае роботизированных собак начали готовить для исследования Луны
Ученые КНР начали готовить роботов-собак для исследования лунных пещер
Китайские специалисты провели тесты роботов-собак в вулканических пещерах, имитирующих условия Луны, чтобы подготовиться к будущим миссиям по созданию лунной базы.
Испытания проходят недалеко от озера Цзинбо, где местные геологические структуры максимально приближены к потенциальным лунным пещерам глубиной до 50 метров, сообщает РИА «Новости». Цель экспериментов – отработка работы роботов в условиях, похожих на лунные, что важно для будущих миссий по строительству базы на Луне.
В исследовательской экспедиции участвуют две специальные модели: «муравьед» с мобильной платформой и манипулятором, а также колесная «саламандра», способная передвигаться по сложному рельефу. По словам Чжан Шанхана, директора проекта, обе модели оснащены лидаром, могут самостоятельно строить карты, обходить препятствия и записывать точную 3D-структуру пещер.
«Наша конечная цель – создать робота для исследования дальнего космоса, который сможет отправиться на Луну и Марс», – отметил ученый.
Согласно публикации South China Morning Post, подземные туннели на Луне рассматриваются китайскими специалистами как оптимальные места для обитаемых баз из-за защиты от радиации и резких температурных колебаний.
Власти КНР готовят пилотируемую миссию на Луну, запуск которой намечен к 2030 году. Роботы-собаки разрабатываются в ходе программы «Чанъэ», включающей создание лунной научной станции и тестирование технологий для освоения лунных ресурсов.
