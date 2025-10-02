Филат заявил о лидерстве Молдавии по депопуляции в мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Молдавия заняла первое место в мире по темпам депопуляции среди стран с населением свыше одного миллиона человек, передает ТАСС.

Филат добавил, что на сегодняшний день демографический кризис стал самой острой проблемой для страны и требует срочных действий.

По словам Филата, согласно докладу Всемирного банка, численность населения Молдавии за последний год снизилась на 2,8%. За этот период в стране родились менее 23,6 тыс. детей, а умерли 33,5 тыс. человек, что является самым низким уровнем рождаемости за два века. Филат заявил: «Необходимы срочные последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения».

Бывший премьер подчеркнул, что экономика страны фактически экспортирует граждан, а не продукцию. В качестве основной причины сокращения численности населения он назвал массовую эмиграцию, особенно среди молодых и трудоспособных людей. За последние пять лет, отметил Филат, Молдавию покинули примерно 265 тыс. граждан – столько же жителей насчитывают пять крупнейших городов страны.

Напомним, еще во времена СССР Молдавия входила в число лидеров по приросту населения среди союзных республик, уступая только Таджикистану. Однако за первые двадцать лет независимости количество жителей уменьшилось с 4,4 млн до 3,5 млн человек, а по данным переписи 2014 года – до 2,6 млн. Эксперты Европейского статистического агентства прогнозируют, что уже через 30-40 лет в республике может не остаться трудоспособного населения, способного обеспечивать пенсионеров и детей.

